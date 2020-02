La opinión de Durant sobre la marihuana que abre el debate en la NBA

Desde hace ya varios años en Estados Unidos se ha abierto el debate en el deporte profesional sobre la legalización de la Marihuana. Numerosos jugadores de fútbol americano o de la NBA se han mostrado favorables a que deje de ser una sustancia prohibida y considerada como dopaje para su uso terapéutico. El último en levantar la voz en ese sentido ha sido Kevin Durant y su opinión está dando mucho que hablar en Estados Unidos.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", aseguró el alero en un programa radiofónico dirigido por dos ex de la NBA favorable a su consumo como Matt Barnes y Stephen Jackson.

"Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel" , comparó Kevin Durant, quien se recupera de una grave lesión en el tendón de aquiles durante las Finales de la NBA de 2019.

El revuelo en Estados Unidos ha vuelto a abrir un debate cada vez más común en Estados Unidos.