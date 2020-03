Sebastián Vega sale del armario y hace historia en el baloncesto

El nombre de Sebastián Vega no le dice nada a la inmensa mayoría de la gente. Tampoco a los expertos en baloncesto, que es al deporte que se dedica de manera profesional este hombre de 31 años. Pues desde hace poco más de una semana, muchas personas le están agradeciendo y animando públicamente tras anunciar públicamente que es gay. Esto no debería ser noticia, pero ha saltado a los medios al tratarse del primer jugador de la liga de su país en declararse homosexual.



"Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde". Así arrancaba Vega su mensaje público:





La verdad nos hace libres! pic.twitter.com/oKv4vUuOeg — Seba Vega (@_sebavega) March 10, 2020

También te puede interesar: