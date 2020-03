Se elevan a 10 los positivos por coronavirus en la NBA

Las malas noticias volvieron a darse dentro de la NBA después de confirmarse que el base-escolta Marcus Smart, de los Celtics de Boston, y dos jugadores más de Los Angeles Lakers, dieron positivo al coronavirus, elevando a 10 el número de profesionales que desarrollan el COVID-19.



Ambos equipos emitieron declaraciones el jueves anunciando las pruebas positivas, aunque no identificaron a los jugadores por su nombre.



Smart si fue el que publicó esta noche un tuit confirmando que había dado positivo y pedía a todas las personas que cumpliesen con las recomendaciones que han sido hechas por las autoridades de salud, que guarden la cuarentena y extremen al máximo todas las medidas de higiene, especialmente con el lavado de las manos.



"Estoy bien, me siento bien. No siento ninguno de los síntomas", comentó Smart en un vídeo que publicó en las redes sociales. "Pero no puedo enfatizar lo importante que es el distanciamiento social y realmente alejándote de un gran grupo de personas y simplemente lavándote las manos y ayudando a protegerte. Y ayuda a proteger a los demás al hacerlo contigo mismo".



Smart fue más enfático en su tuit al abordar el tema del distanciamiento social, escribiendo: "La generación más joven en nuestro país debe distanciarse. Esto no es una broma. No hacerlo es egoísta. Juntos podemos vencer esto, pero debemos vencer juntos por estar separados por un corto tiempo".







I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it's a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV