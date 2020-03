La FIBA ha anunciado este martes que la Champions League, su principal competición europea, queda oficialmente aplazada hasta el mes de septiembre, cuando la actual temporada se resolverá por la vía rápida con una 'Final a Ocho'.









?? A Final Eight in late September will conclude the 2019-20 #BasketballCL season ??https://t.co/rRj3Dq8SRN