La emotiva carta de una jugadora a su padre médico fallecido

Marta Pérez, jugadora del Barakaldo EST, de la Liga Femenina 2, escribió una carta de despedida a su padre, Luis Antonio Pérez, el primer profesional sanitario fallecido en Madrid por COVID-19, en la que subraya que "no es un héroe", entre otras cosas, sino "un ser humano noble, leal y bondadoso".

En la carta publicada en las redes sociales la jugadora madrileña, también médico, relata como se desarrolló la "pesadilla" que comenzó "el sábado 15 de marzo" cuando Luis se fue a trabajar al ambulatorio HM Hospitales en Alcalá de Henares y por la noche tenía guardia de 12 horas en el SUMMA".

"No, no estaba de vacaciones ni visitando a sus familiares, estaba doblando, matándose a trabajar porque desgraciadamente un médico en España no tiene la importancia ni consideración que se merece. Ahora nos hemos dado cuenta de que sin Sanidad ni ciencia el país muere", explica.

Pérez añade que su padre "era consciente del riesgo que tenía" al tratarse de un "era paciente de riesgo", pero aún así "sólo quería ayudar". "Como todos sabéis, se infectó. Esto no lo supimos hasta 8-9 días más tarde de que ingresó. Porque claro, los políticos son fundamentales y se les debe hacer un test o la serología rápido, pero a los sanitarios les dejamos que se contagien y sin ellos saberlo ni quererlo, pues que sigan contagiando a los pacientes. Eso sí, todos los españoles sabíamos al día siguiente qué político era COVID. Gran trabajo", denuncia la jugadora.

Prosigue Marta: "Se encerró en su habitación (...). "Esa semana en casa fue horrible. La primera la clínica, empezó sólo con tos y fiebre, pero poco a poco empezaron a aparecer más síntomas como esa brutal astenia que padecía".

"Y segundo, que era lo que me mató por dentro, fue una frase que, me dijo: "pues algo he hecho mal para infectarme. He fracasado. No puedo ayudar y he arriesgado a mi familia", relata la jugadora, quien señala que esperaron "una semana" a que le realizaran el test, que resultó positivo.

Tras ser ingresado, y después de doce días en la UCI, Luis Pérez, falleció el pasado domingo. Antes de cerrar la carta con un agradecimiento "a todas las personas" que cuidaron a su padre y a "HM Hospitales" Marta plantea una pregunta en nombre de su hermano mayor, también médico. "¿Si le hubieran hecho el test antes y no tras 8-9 días de fiebre y le hubieran puesto tratamiento antibiótico, estaría yo escribiendo esto?", lamenta.