Víctor Claver se vuelca en su otra gran pasión: el dibujo

El confinamiento está sirviendo para que muchos deportistas profesionales destapen otras facetas que tenían ocultas. Un claro ejemplo de ello es el alero valenciano del FC Barcelona, Víctor Claver, que estos días aprovecha el confinamiento para dar rienda suelta a otra de sus grandes pasiones: el dibujo. Claver, en una carta a la afición colgada en la web oficial del Barça, narra sus experiencias con el dibujo y destaca que durante las últimas semanas ha estado ocupado haciendo un curso online de dibujo.

El valenciano tampoco descuida su forma física y a primera hora de la mañana, antes de ponerse a dibujar, hace su rutina de ejercicio: "Considero que es muy importante, a pesar de estar en casa, tener una organización, una agenda. A primera hora, después de desayunar, me gusta responder los correos pendientes y una vez finalizadas estas tareas me preparo para entrenar. Tenemos una planificación que seguir y, si hace buen día, intento hacer los ejercicios en la terraza. La verdad es que me da mucha vida y antes no lo valoraba tanto".

Claver afirma revela a sus seguidores su otra gran afición aparte del baloncesto: "O quiero contar cosas menos comunes porque siempre tendremos tiempo de hablar de baloncesto. Y es el dibujo. Sí, me gusta mucho el dibujo digital y he hecho un curso. Ya hace tiempo que es una de mis pasiones, en diferentes viajes he ido haciendo, pero ahora tengo la ocasión de poder dedicarle el tiempo necesario".

El jugador valenciano utiliza la tecnología para hacer sus creaciones: "Al principio tenía un soporte para dibujar con el ordenador y ahora lo hago con el iPad y el Apple Pencil, que hace poco que lo tengo, y quiero aprender. Tras el curso que hice quiero hacer dos más en las próximas semanas: uno de anatomía y proporciones del cuerpo y otro de enfocado al cómic, que siempre me ha gustado. Quiero mejorar mi forma de dibujar, mejorar los cuerpos y dotarlos de dinamismo. Me motiva mucho poder dar color a los dibujos, las luces y las sombras".

Victor Claver se declara un fan de los cómics y peliculas de superhéroes: "Otra novedad para mí: el Universo Marvel. Estoy aprovechando para ver, con el orden cronológico que aconsejan, todas las películas y la verdad es que iba un poco perdido en este sentido y ahora las estoy entendiendo mucho mejor".

Otra de las aficiones que está redescubriendo tiene que ver con la nutrición: "

Y la cocina no podía faltar. Durante la temporada no puedo dedicar el tiempo que me gustaría y ahora estoy completando recetas que requieren tiempo. Por ejemplo, hacer unas buenas lentejas. La verdad es que me quedaron bastante buenas".