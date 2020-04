La emotiva conversación de Víctor Claver con una niña hospitalizada

"Para mí, tres semanas encerrada no es nada". Este es el mensaje que Ona, una paciente del Hospital de Sant Joan de Déu, le envió este jueves al jugador del Barça Víctor Claver en un encuentro virtual enmarcado dentro del programa de bienestar emocional pediátrico de la Fundación Barça.



Con motivo del confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, la Fundación Barça ha impulsado esta iniciativa solidaria, a través del cual jugadores del primer equipo conversarán con niños que están recibiendo tratamiento para sus enfermedades desde casa.



Mira la conversa entre @Victor_Claver, jugador del @FCBbasket, i l'Ona, una pacient de Sant Joan de Déu de 9 anys, sobre com estan portant el confinament des de les seves cases. ???????? ????#BarçaCOVID19 pic.twitter.com/oCckFiQiAw — Barça Foundation (from ??) (@FundacioFCB) April 16, 2020

En este primer encuentro, el jugador y la paciente intercambiaron opiniones sobre los problemas que supone el confinamiento en el día a día de ambos y descubrieron que tienen una pasión común: la pintura. A mí me va bien pintar, me concentra mucho y hace que se me vayan las preocupaciones de la cabeza", relató Ona a Claver, campeón del mundo el año pasado con la selección española, en el torneo que se disputó en China.Por su parte, el azulgrana, que reconoció estar entrenando "como puede", aseguró que"Cuando salga lo que me gustaría es quedar con los amigos, comer en un buen restaurante con una buena terraza, e ir a Valencia a ver a mi familia para juntarme con ellos", confesó.En los próximos días se difundirán tres nuevos encuentros entre jugadores y pacientes, con los que la fundación pretende enviar un mensaje de "fuerza y valentía" para todas las personas recluídas