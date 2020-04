La NBA se pronuncia sobre la vuelta a la competición

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha asegurado que todavía "no" están "listos" para "establecer un fecha" exacta para el regreso de la competición, y ha afirmado que acabar con la pandemia de coronavirus es más importante "que el negocio y que el deporte".

"No estamos en posición de tomar decisiones y es incierto cuándo será. Solamente diría que todo está sobre la mesa", declaró en una videoconferencia sobre el regreso de la competición liguera. "No estamos listos para establecer una fecha. Esto es más grande que nuestro negocio y más grande que el deporte", advirtió.

Además, advirtió que para que pueda reanudarse la competición, parada desde el 11 de marzo tras conocerse el positivo de algunos jugadores de Utah Jazz, tendrán que "disminuir" los contagios y aumentar las pruebas a los jugadores. "Hay demasiadas cosas desconocidas para establecer una línea de tiempo e incluso muchas cosas desconocidas como para decir 'estas son las variables'", manifestó.

"No pretendo enviar ninguna señal sobre la probabilidad o no de reiniciar la temporada. Todo lo que puedo decir es que todavía estamos en un punto en el que no tenemos suficiente información", continuó.

Por otra parte, Silver explicó que los propietarios de las franquicias están comprometidos con ayudar económicamente. "Pienso que los dueños de la NBA quieren ser parte del movimiento para reactivar nuestra economía, incluso lo ven como una obligación civil. Sin embargo, no hay un interés de comprometer la salud y seguridad de nuestros jugadores", expresó.

Por último, el comisionado de la NBA habló de las llamadas con el gobierno de Estados Unidos, en las que también han participado otros comisionados de otras ligas deportivas del país. "Me han servido para que varias ligas y organismos se reúnan y compartan información y trabajen colectivamente para desarrollar estándares", concluyó.