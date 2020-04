Laia Palau: "Yo declararía la Liga desierta"

La jugadora española Laia Palau (Uni Girona) ha comentado que debido a la incertidumbre creada por la pandemia del coronavirus y a cómo se dé por terminada la Liga Femenina, el año que viene podría jubilarse con una o dos finales de Liga, con un Eurobasket y con unos Juegos Olímpicos, lo que le da alas para alargar su retirada hasta 2021.

"Puede ser que me jubile el año que viene, quizá con dos finales de Liga y con un Europeo y los Juegos Olímpicos, y entonces el basket me dejará a mí, me dirá 'ya lo puedes dejar'. Lo de Tokio, primero debo ver qué pasa, cómo termina la temporada. Seguramente jugaré porque me sabría mal terminar así", reconoció la capitana de la selección en declaraciones a RAC 1 recogidas por Europa Press.

Palau, de 40 años, disputaría el Eurobasket de Francia y España y los Juegos Olímpicos de Tokio con 41, pero con la ilusión de poder despedirse del baloncesto en las pistas, y no confinada en casa y sin poder jugar. De ahí que, pese a no saber si seguirá o no en el Uni Girona la siguiente campaña, piense en alargar su carrera una temporada más, como mínimo.

Aunque, hablando de esta campaña que ya da por finalizada, cree que se cometerá una "injusticia" en cuanto a quién será el equipo campeón. "Se cometerá alguna injusticia, seguramente. Ahora mismo Salamanca va primero, si acaba la Liga supongo que quedarán ellas primeras, pero nuestra liga no es regular, hay 'play-offs' y me parece muy injusto decir que hay un campeón", lamentó.

"Estaría la opción de hacer una 'fnal four' corta a inicios del año que viene, pero ya se tendrían que haber decidido las plazas europeas antes. Nosotras tendríamos que comenzar los 'play-offs' ahora. Como muy tarde, acabaríamos el 6 de mayo así que nuestra liga estaba ya parada, no se volverá a jugar. No sabemos qué pasará, eso sí. Yo declararía la liga desierta, sin campeón, aunque el problema es decidir las plazas de Euroliga, los descensos y ascensos", manifestó.

Sobre su confinamiento, fue sincera: "Estoy haciendo muchas cosas de fuerza que durante la temporada no haces. Podría ir de Girona a Barcelona haciendo 'sentadillas'. Por eso he dicho basta unos días. Pero no me está gustando estar parada, me vuelvo a poner a entrenar", reconoció.