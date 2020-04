Kevin Durant, señalado como el culpable de desestabilizar a Golden State Warriors

El jugador de Golden State Warriors Draymond Green se ha referido a Kevin Durant como "el elefante en la habitación" que tuvo su equipo durante la pasada temporada, en referencia a las dudas sobre el futuro del alero que pudieron desestabilizar al vestuario y que finalmente desembocaron en su salida rumbo a Brooklyn Nets.

Al hilo del estreno de 'The Last Dance', la serie documental que repasa la convulsa temporada 1997/98 de Chicago Bulls y que tuvo final feliz con el sexto anillo de Michael Jordan, Green comparó la trayectoria de aquel equipo con sus Warriors, también muy exitosos.

"Siempre había un elefante en la habitación entre nosotros, a diferencia de los Bulls. Todos sabían que era el último año de Michael Jordan en el equipo y no tenían ese elefante. Por el contrario, nosotros teníamos un enorme elefante sentado en la habitación", dijo Green, en referencia a Durant, durante una videochat con periodistas estadounidenses.

"Kevin decía: 'No sé lo que voy a hacer el año que viene y no importa', pero sí importa, porque no eres la única persona que cuenta y por eso tiene que responder esa pregunta", lamentó el ala-pívot, que mantuvo una tensa relación con Durant durante su última temporada de convivencia en los Warriors.

Igual que ocurrió con los Bulls en los años 90, los Warriors han sido los grandes dominadores de la NBA en los últimos tiempos al conquistar tres anillos en cinco Finales consecutivas, pero esta temporada ocupaban la última posición de la Conferencia Oeste, tras la salida de Durant y las graves lesiones de Stpehen Curry y Klay Thompson, antes de que la competición se suspendiera debido al coronavirus.

