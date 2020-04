Andorra se postula junto a Canarias como sede única para albergar el final de la Liga Endesa

El técnico del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, dijo este martes que el Principado "estará en mejor situación que España para acoger el torneo" por el título de la Liga Endesa cuando se supere la crisis por el coronavirus. El club andorrano se ha postulado, junto con las Islas Canarias, para ser la sede de la posible fase final de la Liga, en la que participarían los doce primeros clasificados, entre ellos el MoraBanc, en el momento de la suspensión de la competición divididos en dos grupos de seis.

El 31 de mayo es la fecha límite para decidir si se juega en este formato o se cancela la competición. "El Principado de Andorra estará en mejor situación sanitaria que España hacia las fechas que se va a disputar este final de la ACB, en el caso que se pueda jugar. Para el país, sería muy buena noticia y será una buena manera de reactivar algunos comercios y hoteles. Puede ser que sea también una buena inyección de ilusión", comentó el técnico vasco del MoraBanc Andorra.

El Polideportivo de Andorra, en caso que el Principado sea la sede, albergará todos los partidos. "Tampoco tenemos que olvidar que el Polideportivo de Andorra es especial por la gente y sin la gente sólo es una pista de baloncesto. Nos encontraremos a gusto porque es nuestra casa, pero nosotros jugamos en ella con una energía particular y esta energía no viene de la pista, sino de las gradas y de nuestro público. Por tanto, seremos más vulnerables en este sentido. Será bueno para el club, para el país y para nosotros no tanto", subrayó.

El BC MoraBanc estaría en el grupo B y jugaría contra Real Madrid, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria. "No podemos hacer ninguna valoración del grupo. Nos encontraremos todos en una situación tan extraña y tan diferente que es muy complicado predecir, evaluar o anticipar el estado de forma de los equipos", señaló.

"El equipo que acierte en la manera de afrontarlo tendrá alguna ventaja. Es muy difícil decir si es un buen grupo o es un mal grupo. La incógnita será saber cómo están los jugadores, ya que han estado dos meses sin hacer absolutamente nada", añadió.

Sobre el formato de la competición, Ibon Navarro lo tiene claro: "Será una competición muy intensa y muy parecida a la fase regular de la Eurocup. Cinco partidos en siete u ocho días. Por lo tanto, un error se pagará muy caro. Sólo habrá tres semanas de preparación y será completamente nuevo para todos. Cada minuto será importante".