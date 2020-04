Video | ¿Qué jugadores han sorprendido a Calderón y a Sergio Rodríguez?

DAZN emite una entrevista con José Manuel Calderón y Sergio Rodríguez en la que las estrellas del baloncesto charlan con Berni Rodríguez y Piti Hurtado para dar su opinión sobre la Euroliga, los jugadores que más les han sorprendido o los dos mundiales de España.





Calderón tiene claro cuál es el jugador que más le ha impactado: "LeBron es el que más me ha sorprendido por todo lo que conlleva, lo que mueve tanto dentro como fuera de la pista. Como jugador es el más completo, en conjunto creo que es bueno en todo".

Mientras, Sergio Rodríguez se remonta a sus inicios para recordar a qué jugadores quería enfrentarse: "Hay varios con los que me hacía mucha ilusión jugar, empezando por Jason Williams, Allen Iverson, Shaquille O'Neal". El canario también confiesa contra quién ha disfrutado más enfrentándose en la cancha: "El jugador que más me ha gustado jugar en contra, aunque era muy difícil de defender, era Jamal Crawford".

Con respecto a la Euroliga de este año, Sergio Rodríguez se muestra agradecido: "Ha sido una Euroliga muy bonita, por equipos y por jugadores. Ha habido muchos jugadores que han destacado y actuaciones individuales que nunca se habían dado en la Euroliga. Estoy contento de formar parte de una liga tan exigente y muy contento del nivel de competición que hay". Al comparar el campeonato de 2006 con el de este año, el canario afirma: "Fueron dos campeonatos preciosos para la selección española. Uno por unas circunstancias en 2006 fue el primero y ganamos todos los partidos y este por la manera en la que el equipo compitió, los dos fueron de una forma épica y lo disfruté mucho".

Por otra parte, el 'Chacho' señaló que "es un poco pesimista en este momento, no creo que se reanude la Euroliga. Va a ser complicado por las condiciones de la Euroliga, hay varios países fuera de la Unión Europea, un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa y a ver cómo se soluciona todo en Estados Unidos. No creo que haya tiempo", dijo el 'Chacho' Rodríguez

Por su parte, Calderón pone en valor el sentimiento de equipo, incluso cuando no está en la cancha: "Te alegras como si estuvieras ahí porque están tus compañeros, están tus amigos, porque es una medalla más para el baloncesto español".