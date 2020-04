Carmen Electra: "Tuve sexo con Dennis Rodman en la cancha, en la sala de pesas, en la sala de recuperación..."

The Last Dance, el documental que recorre la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, continúa dando que hablar. Y no sólo por lo que en él cuenta la estrellade la NBA, sino por las diferentes reacciones que se están sucediendo alrededor del mismo. Sin ir más lejos en la última entrega se habla de Dennis Rodman, de su importancia en el equipo y, como no podía ser de otra manera, de su peculiar vida personal.

En este último punto Carmen Electra, la que fuera su esposa, recordó en una entrevista a Los Ángeles Times algunas de las anécdotas vividas junto a el 'Gusano'. Como cuando "una vez que el equipo le había dado el día libre. Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entremiento de los Bulls".

Hasta ahí todo correcto, pero la exvigilante de la playa fue aún más allá al explicar que lo que sucedió en el Berto Center "fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha...".

Carmen Electra, coprotagonista junto a Rodman de una 'famosa' escapada a Las Vegas a mitad de esa temporada, recordó también que "siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: '¿Dónde está Dennis?'. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares intentando encontrarle", explicó. En este sentido la actriz añadió que Dennis Rodman "simplemente huía de todos. No había nada que hacer".

