Video | Las mejores jugadas de Steph Curry con los Warriors

La emisión del documental The Last Dance va más allá de cómo se desarrolló esa temporada 1997-98 de los Chicago Bulls. Analizando al detalle a Michael Jordan y recordando todo lo que hizo durante su carrera, ha surgido la pregunta sobre cuán bueno sería si jugase en la actualidad, así como qué jugadores del presente podrían haber sido estrellas coincidiendo con él. En este video puedes ver las mejores jugadas de una de las estrellas de este momento en la NBA





Realizar una comparación se hace casi imposible si lo que queremos es llegar a una conclusión con cierta base para defenderla, pues son épocas diferentes, reglas diferentes, rivales diferentes... Sobre este tema, Ron Adams, asistente de los Warriors, ha salido al paso de una corriente que apuntaba que Stephen Curry no podría haber jugado en el contexto en el que se movió Michael Jordan. "Es una persona que vive su vida con alegría. Juega con alegría. La forma en la que lo hace, y no digo que otros no lo hayan hecho o no puedan, es realmente única. Es un caso atípico. Así es. Es un ejemplo de lo que debe ser una buena persona. Él se mueve en la cancha guiado por la voluntad de triunfar, por el deseo de ganar. Y aún más, por el deseo de hacerlo a su manera. En eso no es diferente a Jordan y otros jugadores. Steph está jugando en una era diferente con otras reglas defensivas, pero se habría adaptado a cualquier época. Su impulso es muy similar al de todos los grandes jugadores que han jugado este juego", señaló a Monte Poole de NBC Sports Bay Area.