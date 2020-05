El misterio de los ojos amarillos de Jordan

No hay día que pase que el documental 'The Last Dance' que emite Netflix sobre la vida de Michael Jordan y su última temporada en los Chicago Bulls sea objeto de debate. Por cualquier motivo, sea una nueva revelación o alguna ya sabida.

La última ha sido sobre el extraño color de sus ojos, que ha hecho que las redes sociales ardan mientras la causa real sigue siendo una incógnita que solo el propio 'Air' puede revelar.

Los planos durante la entrevista que se puede ver en Netflix ofrecen un Michael Jordan más envejecido y con un llamativo color amarillo en los ojos, signo inequívoco de ictericia, pero también de problemas en el hígado relacionados con el alcohol y una mala dieta.

Sus seguidores se debaten entre ambas causas. Sea lo que sea, solo Jordan lo sabe.

También te puede interesar:

El día que Jordan rechazó 100 millones por dos horas