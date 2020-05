El HLA Alicante, con opciones de subir a Liga Endesa

El lío entre la FEB y la ACB sigue, con una Liga Endesa de 20 equipos en el horizonte, algo que en la asamblea de esta última no se contempló y se pretende evitar a toda costa.

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto ha dado por concluida la temporada regular sin descensos, ha fijado la fecha del 25 de mayo como tope para decidir si se puede jugar por el ascenso y regulado, asimismo, qué equipos ascenderían en caso de que no se pueda jugar.

Una fase de ascenso en la que el HLA Alicante puede tener incluso opciones de jugar, y hasta de subir de nuevo a la máxima categoría.

Todas las decisiones adoptadas en esta reunión están respaldadas por la resolución del Consejo Superior de Deportes que habilita a las Comisiones Delegadas de las Federaciones Deportivas a adoptar los acuerdos de finalización de las competiciones que estime convenientes.



Se dan por acabadas todas las competiciones sin descensos

En esta última reunión telemática se ha decidido dar por concluida la temporada regular 2019-20 en todas las competiciones, sin que haya descensos en ninguna de sus categorías, así como fijar los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a las Ligas inmediatamente superiores.

En todo caso, todas las Fases de Ascenso solo se disputarán si a 25 de mayo la FEB tiene la certeza de que se podrán jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados.



Queda desierto el título de campeón de Liga femenina Endesa

En Liga femenina Endesa, se respetará el número de ascensos y se declara desierto el título de Campeón de la Liga. Por lo que a la participación en Competiciones Internacionales se refiere, "se adjudicarán las plazas concedidas por FIBA para Euroliga y posteriormente, hasta completar el cupo que la FIBA asigne, se adjudicarán las plazas para la Eurocopa".

En Liga Femenina 2, no habrá descensos y debido a la excepcionalidad, se aprueba la ampliación de esta competición a 36 equipos, estableciéndose un sistema de competición de tres grupos de 12 equipos cada uno.

Si no se pudiera celebrar una fase de ascenso, ascenderían los primeros clasificados de los grupos A y B en la fase regular, Movistar Estudiantes y Snatt's Sant Adriá.

En LEB Oro, tampoco habrá descensos y se respetarán los dos ascensos a la Liga Endesa. Si no se pudiera celebrar la fase de ascenso, en la que está el HLA Alicante, cuarto en la clasificación, subirían los dos primeros clasificados a fecha de 8 de marzo: Carramimbre Valladolid y Delteco Gipuzcoa.

La fase de ascenso queda de la siguiente forma:

- Los equipos clasificados Primero y Segundo a 8 de marzo jugarán un partido. Para este encuentro se tomará en consideración el partido de la primera vuelta, y el vencedor de basket average de ambos encuentros ascenderá directamente a Liga Endesa.

- Se disputarán tres encuentros entre los equipos clasificados entre el tercero y el octavo puestos: Tercero vs Octavo, Cuarto vs Séptimo, y Quinto vs Sexto. Los tres vencedores, junto al equipo perdedor del partido entre primer y segundo clasificado, disputarán unas semifinales y una final, cuyo ganador obtendrá la segunda plaza de ascenso a Liga Endesa.



Prudencia en el Lucentum

El presidente de la Fundación Lucentum, Toni Gallego, ha calificado de positiva la decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de marcar una fecha límite para decidir si se celebra la fase de ascenso a la ACB y definir el sistema de competición, aunque cree que aún quedan muchas incógnitas por definir.

"Lo positivo es que se ha puesto una fecha límite de decisión y un sistema de competición, pero quedan muchas incógnitas", explicó a Efe el presidente de la Fundación Lucentum, cuyo equipo estaría en condiciones de disputar esa fase de ascenso como cuarto clasificado en el momento que se suspendió la Liga LEB por la pandemia de coronavirus.

En el caso de que se retome la competición, el rival del conjunto alicantino, en la primera eliminatoria en busca de la segunda plaza para la ACB, será el Bahía San Agustín de Palma, si bien Gallego se mostró cauto.

"En teoría sí, pero hay que esperar a ver quiénes serán finalmente los participantes cuando se establezcan las condiciones, teniendo en cuenta que Sanidad dé su visto bueno", concluyó.

El club alicantino siempre ha manifestado su deseo, desde que comenzó la crisis, de finalizar la temporada en la pista siempre que no se ponga en peligro la salud de los equipos participantes.