Llull: "Mi 'mandarina' favorita fue en La Fonteta"

El base de la selección española Sergio Llull, conocido por sus triples inverosímiles en los instantes finales de los partidos, popularmente denominados como 'mandarinas', admitió que su canasta favorita obtenida de esta manera fue la que logró ante el Valencia en febrero de 2016 para ganar el partido.

"Yo me quedaría con el de Valencia, el triple campo a campo en la Fonteta es mi favorito, por la espectacularidad de la canasta y lo que supuso, que nos permitió ganar el partido en el último segundo", reconoció Llull sobre aquella canasta de más de 15 metros a 6 décimas de segundo del final, que convirtió un 94-92 en un 92-95.

El exterior menorquín compartió su 'mandarina' favorita durante el tiempo que pasó contestando a preguntas de los aficionados de la selección española a través de un vídeo en directo en el perfil de Twitter de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Allí explicó que el nombre del tiro viene de un usuario de esta red social, una cuenta humorística que se hace pasar por el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, bajo el nombre de 'Pablo Lolaso'.

"Es una cuenta que se mete con todo el mundo y empezó con esto de las mandarinas para hablar de tiros locos, difíciles, de los últimos segundos", explicó Llull, que recordó que para ser una 'mandarina' tiene que ser no solo un tiro decisivo, sino también complicado. "Si anotas una canasta para ganar pero es un tiro bien tirado, ya no es una mandarina", precisó.

Llull, que ha tenido "la suerte de anotar bastantes canastas decisivas" admitió que con ellas intenta conseguir "la mejor opción para el equipo". "A mí no me gusta perder a nada, me gusta tomar esa responsabilidad y es importante que tanto el entrenador como tus compañeros confíen en ti para esos momentos", añadió.

El exterior español aseguró que la selección significa "muchísimo para él", que como todos sus compañeros está "esperando el verano" para reunirse con el combinado nacional y que es "un privilegio" formar parte de un equipo que fue campeón del mundo el pasado mes de septiembre en la Copa del Mundo de China.

"La sensación fue indescriptible, una felicidad absoluta, mucha satisfacción por haber hecho el trabajo bien, y le daremos más valor con el paso del tiempo (...) Ser campeón del mundo son palabras mayores, lo hemos conseguido por segunda vez y tenemos que estar muy orgullosos", valoró.

Para Llull la imagen del Mundial fue ver a su compañero Rudy Fernández levantando el trofeo.

"Cuando Rudy levanta el trofeo, creo que en ese momento todos explotamos, hay mucha alegría, felicidad, y ver a Rudy, que había pasado un verano malo y que decidió hacer un esfuerzo y estar con nosotros, levantar esa Copa del Mundo, yo me quedaría con esa imagen", explicó.

El escolta madridista aseguró que su ídolo siempre ha sido el estadounidense Michael Jordan, por quien utiliza el dorsal 23 en su camiseta.

"Creo que es el mejor jugador que ha pisado una cancha de baloncesto. Hacía cosas increíbles, todo el mundo lo sabe, y más ahora que podemos disfrutar de ese documental de Netflix, que es espectacular", valoró el base de la selección española, en referencia al documental 'El último baile' sobre Jordan. E

Deporte Baloncesto

DEP:DEPORTES BALONCESTO