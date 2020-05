'The Shot' la mítica canasta de Michael Jordan cumple 31 años

Michael Jordan dejó muchos momentos de gloria para la historia del baloncesto y de la NBA. Una de las canastas más aclamadas y espectaculares de su carrera, que ha pasado a la posteridad como The Shot, 'el tiro' cumplía este 7 de mayo 31 años. La jugada se producía un 7 de mayo de 1989 en la eliminatoria de play-off entre los Bulls de Chicago liderados por Jordan y los Cleveland Cavaliers.

Jordan se sacaba de la manga una genialidad de las suyas volando sobre su defensor en esos momentos, Craig Ehlo con una espectacular finta. Tras zafarse de su oponente y un espectacular cambio de dirección lograba una canasta de gran belleza y gran valor ya que suponía la eliminación de Cleveland. Con aquella genialidad, Jordan firmaba otra brillante actuación anotando 44 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

En la serie documental 'The Last Dance' que emite Netflix el propio Jordan rememora su The Shot: "el mejor jugador para defenderme hubiera sido Ron Harper», afirma.