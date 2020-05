La noche de insultos y tensión entre Tyson y Michael Jordan

Poco queda ya por saber de la vida de Michael Jordan y más desde que empezó a emitirse el documental 'The Last Dance', pero quizá por ello su figura vuelva a estar en boca de todos y siguen desvelándose capítulos de su vida desconocidos hasta ahora.

El último de ellos hace referencia a un momento de máxima tensión que vivió en 1988 en un restaurante con Mike Tyson, la otra gran estrella del deporte estadounidense y que vuelve a ser noticia también por su deseo del volver a los cuadriláteros a sus 53 años.

Según desvela Rory Holloway, cogerente de Tyson, en el libro 'Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson', el boxeador estuvo cerca de golpear a Jordan tras unas palabras e insultos hacia la estrella de Chicago Bulls. Todo a raíz de la supuesta relación que había tenido Michael con la expareja sentimental de Tyson.

El boxeador se acaba de separarse de la actriz Rovin Givens, y cuenta el libro que después de unas copas, recordó que Michael había tenido una relación con ella, se acercó a él y le dijo. "Eh, tú, ¿crees que soy estúpido", Sé que estuviste con mi mujer".

Según relata Holloway, Tyson quería golpearle pero Jordan no quería saber nada, "se quedó como si hubiera visto un fantasma, quiso levantarse y correr. Fue un circo esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo y John tratando de sujetar a Mike. Mike insultando a Jordan y este, vestido bien como siempre, no podía salir de allí lo suficientemente rápido".