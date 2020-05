Michael Jordan rompe a llorar por las críticas de sus compañeros

Las lágrimas de Jordan durante el 7º episodio de 'The Last Dance' The Last Dance

La serie documental 'The Last Dance' está confirmando capítulo a capítulo la mentalidad ganadora que tenía Michael Jordan, pero también está sacando a la luz una serie de comportamientos cuestionables en lo que se refiere al trato con sus compañeros.



"Mi mentalidad es salir a ganar a cualquier precio", afirma. Y para ello, no dudada en llevar al límite a sus propios compañeros, tanto a nivel físico como psicológico. Una forma de actuar que le valió para sacar lo mejor de cada uno y ganar seis anillos de la NBA, pero que no ha dejado muy buen recuerdo en muchos de los jugadores que compartieron vestuario con él.



El último capítulo emitido de 'The Last Dance' deja más de un ejemplo de ello, con críticas hacia su figura que le acabaron afectando, hasta el punto de tener que interrumpir la grabación al romper a llorar. Antes, Michael Jordan había destacado cuál era su pensamiento entonces, con frases como "si no quieres vivir con esa mentalidad, no tienes que estar a mi lado porque te voy a ridiculizar hasta que te pongas a mi nivel. Y si no te pones a mi nivel, esto será un infierno para ti".



Jud Buechler recuerda que "éramos sus compañeros y le teníamos miedo". Will Perdue añade que "era un capullo" y Steve Kerr acabó en el hospital tras una pelea con él en un entrenamiento. B.J. Armstrong añadió que "no podía ser simpático, con esa mentalidad, no puedes ser un buen tipo. Era un tipo difícil para quienes no amaban el baloncesto".



Ante todas estas críticas, Jordan se defiende: Pregúntales a todos mis compañeros, sobre Michael Jordan dirán, 'nunca me pidió hacer nada que él no hubiera hecho". Pero es verdad que cuando la gente vea esto dirá, 'bueno, no era un tipo muy majo. Quizá es un tirano".





El considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, hizo una. "Ganar tiene un precio, el liderazgo tiene un precio. Apreté a gente que no quería ser apretada. Reté a gente que no quería ser retada. Otros compañeros fueron a por mí. No aguantaron todo lo que yo aguanté. Una vez te unías al equipo, vivías a un cierto estándar de juego. Y no iba a quedarme con nada que fuera menos".También te puede interesar:

The end of Episode 7 ... WOW.#TheLastDance pic.twitter.com/N3c5lN0mLI

