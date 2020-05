Jorge Garbajosa: "Hay un convenido firmado y diremos a la ACB quién debe subir"

Mientras la ACB trabaja con el escenario de que no hayan ascensos desde la LEB Oro, el presidente de la Pde la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, recordó este martes que "hay un convenido firmado y diremos a la ACB quién debe subir por sus méritos" si no se termina jugando.

"Tenemos una relación cordial con la ACB en la que cada uno defiende sus intereses. Que yo sepa la ACB no ha dicho en ningún caso que vaya o no a permitir ascensos. Viendo fechas, el tiempo apremia, es una decisión muy complicada,. Vamos a esperar al 25 de mayo y ojalá se pueda llegar a jugar, y si no se puede los dos primeros son los que propondremos a la ACB para que asciendan", indicó el presidente de la FEB en una rueda de prensa virtual junto a Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, para valorar la concesión de la Fase Final del Eurobasket Femenino de 2021 a España, y más concretamente a Valencia.

"Hasta ahí es nuestra responsabilidad. Ante situaciones excepcionales hay que buscar soluciones excepciones, nosotros lo estamos haciendo. Pero si solo miramos por nuestros intereses vamos a tener un problema", subrayó Garbajosa, convencido de que "se va a solucionar. No es una cuestión de acuerdos, es de que hay un convenido firmado y diremos a la ACB quién debe subir por méritos de la temporada anterior si no se termina jugando".

"No hemos hecho nada diferente desde el inicio. Siempre dije que apostaba por jugar siempre que se pudiera. Luego hemos ido en función de las prórrogas del estado de alarma. El 25 de mayo es la fecha tope, a partir de ahí ya no daría más tiempo en función de los protocolos de Sanidad", explicó por último el presidente de la FEB en relación a reanudar el torneo en la LEB Oro.

