Jorge Garbajosa: "Queremos que el campeonato se celebre sí o sí, y ojalá en una Fonteta llena"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, y la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, comparecieron en rueda de prensa virtual este martes, 12 de mayo, para valorar la concesión de la Fase Final del Eurobasket Femenino de 2021 a España, co-organizadora del evento junto a la Federación Francesa de Baloncesto, y más concretamente a Valencia, que de esta manera aglutinará la mayor parte del torneo.

Según se conoció este pasado lunes el Board de FIBA Europa trasladó, ante las dificultades de la Federación Francesa provocadas por la pandemia del coronavirus, la disputa de la Fase Final del Eurobasket Femenino de 2021 de París a Valencia. Sede ya de dos grupos y de sus correspondientes cruces de cuartos de final, la nueva distribución incrementa el protagonismo de La Fonteta en este campeonato. No obstante, Francia mantiene la organización de las dos fases de grupo y los cruces de cuartos que le correspondían inicialmente.

"Los cambios de las fechas de los JJOO conllevan una serie de ajustes en todo el calendario de competiciones. Dentro de eso una de las decisiones fue mantener las fechas de este Europeo porque los tiempos son incluso recomendables para preparar ambas competiciones", explicó Gabajosa, que en Valencia ha encontrado "a los mejores aliados con la Fundación Trinidad Alfonso, las instituciones y el Valencia Basket".

"La Federación Francesa tiene problemas y decidimos ayudarles. Desde Valencia nos dieron el respaldo para ayudarles y toda la ilusión asumiendo esa responsabilidad extra para seguir funcionando. Nos ilusiona mucho el proyecto del baloncesto femenino y lo demostramos con hechos, con un proyecto transversal. Va a tener mayor repercusión y visión para nuestras jugadoras en España, queremos ganar más peso organizativo e internacional, así como mejorar la imagen de nuestro país, y la proyección y repercusión de la Comunitat Valenciana. Queremos y podemos", destacó el presidente de la FEB, quién tiene "mucha ilusión en que el baloncesto femenino no pare de crecer. Esto no puede parar como dice la Fundación Trinidad Alfonso, pero el baloncesto femenino menos, tiene que salir con más fuerza de esto".

Elena Tejedor, por su parte, destacó que esta es "una noticia bonita y que nos ilusiona. Este programa de trabajo empieza hace casi dos años, dentro de un paraguas que es el programa 'PAC_CV Plus', que nació con la ilusión de albergar competiciones, principalmente mundiales y europeos". En este sentido, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso puntualizó que "el baloncesto es una disciplina especial para esta casa, nuestro presidente Juan Roig lleva ligado a él más de 30 años y la relación con la FEB es excelente como no podía ser de otra manera".

Es por ello que, aunque "de repente toda esta situación del Covid-19 nos atropelló", cuando llegó "la llamada de Jorge (Garbajosa) para ir un pasito más y albergar esta Fase Final no tuve que consultarlo mucho porque sé de la sensibilidad del presidente. Todavía era una fase del coronavirus muy incipiente, lo peor estaba por llegar, pero el presidente quería poner su granito de arena y sabía que la respuesta iba a ser sí".

Tejedor, que confirmó que la aportación de su organización "se va a incrementar de 1,5 a 2 millones de euros", quiso "agradecer la confianza a Garbajosa" y hacerle saber que "en Valencia vamos a poner toda la carne en el asador y hacer este proyecto más grande". Y es que al margen del tema económico "me gusta destacar esos socios emocionales que somos y que queremos poner nuestro granito de arena. Destacar la ayuda también de las instituciones, todas se han implicado y me han manifestado su ilusión".

"A la Fundación si algo le gusta es implicarse en los proyectos y concienciar a la ciudad. La idea es proyectar la imagen de la Comunitat Valenciana que es la Comunitat de l'Esport. Uno de los pilares fundamentales será hacer todo un trabajo de concienciación. Nos tendrán más allá de la aportación económica. De esa sinergia seguro que salen ideas fantástica", continuó Tejedor, para la que albergar esta Fase Final "es un motivo de ilusión que permitirá demostrar que podemos hacerlo con una crisis como la que ha sobrevenido. Por eso tiene más sentido celebrar un evento de esta naturaleza, y demostrale al mundo que podemos. Tiene mucho significado porque implica basket femenino y deporte femenino, porque la voluntad de apoyar al deporte femenino y generar eventos que lo proyecten. Espero que sea una gran suerte y todo el mundo pueda venir a disfrutar de los partidos".

Garbajosa, por su parte, hizo especial hincapié en que "no nos podemos limitar a esos diez días de competición para que el evento tenga éxito. La Fonteta, L'Alqueria, hoteles, actividades, clima€. Todo eso está ahí, pero el elemento diferencial es que La Fonteta se llene", al margen de aclarar que en el tema económico "a las administraciones no se les ha pedido nada más porque entendemos que con esta situación debe estar a otras cosas".

En cuanto a la preparación de la selección femenina para esta cita, y si estará mucho tiempo en Valencia, aseguró que "queremos hacer un mixto. Por supuesto queremos que la selección se concentre en Valencia, pero ellas son el mejor reclamo, porque son imagen, pero a través de la gira de preparación queremos aprovechar nuestra mejor bandera para llevarla también a los mayors puntos del país. Pero por supuesto Valencia, que acoge todo, tiene que tener tiempo a las jugadoras allí para que se ilusionen con este campeonato".



Responsabilidad y riesgo

El presidente de la FEB valoró también los riesgos de asumir este campeonato aún sin saber si para entonces habrá vacuna o medicamentos efectivos frente a la pandemia del Covid-19. "En cuanto a los riesgos siempre asumes riesgos, pero en este caso aún más. Pero ¿y qué hacemos? ¿Nos paramos? Nunca hemos sido de pararnos. No hemos parado de trabajar. El deporte va a tener que ser parte de la reconstrucción de este país. Si el tiempo nos dice que tenemos que volver a parar pararemos, pero nuestro mensaje no va a ser ese salvo que sea por fuerza mayor que estoy convencido de que no va a volver a ser", señaló el dirigente madrileño.

"Estudios tenemos muchos, protocolos que emanan del CSD€ tenemos 400 escenarios. Ahora certezas no hay ninguna, sí esperanzas e ilusiones de haber vuelto entonces a la normalidad o a una nueva normalidad y que este ese medicamento o nueva vacuna. No contemplamos que el campeonato no se celebre y ojalá sea con público con La Fonteta llena. Pero queremos que el campeonato se celebre sí o sí, de no hacerse será por fuerza mayor que estoy convencido que no será el caso", concluyó Jorge Garbajosa.

También te puede interesar: Jorge Garbajosa: "Hay un convenio firmado y diremos a la ACB quién debe subir"