¿Por qué Mike Tyson estuvo cerca de noquear a Michael Jordan?

Mike Tyson, ex campeón del mundo de los pesos pesados, y la leyenda del baloncesto Michael Jordan, vivieron un enfrentamiento cuanto menos curioso a principios de los años 90. El mítico '23', de plena actualidad por la emisión del documental 'The Last Dance' donde se narra su última temporada con los Chicago Bulls, estuvo cerca de ser golpeado por el púgil en la fiesta de cumpleaños de Richard Dent, estrella en esa época de los Chicago Bears de la NFL.

Así lo desvela Rory Holloway, el que fuera mánager de Tyson, en su libro "Domando a la bestia: La historia no contada de Mike Tyson". Resulta que Tyson estaba divorciándose de su mujer, Robin Givens, con la que Jordan había mantenido una 'aventura'. Algo que no le sentó nada bien al boxeador, que estimulado por los efectos del alcohol se dirigió en tono amenazante a Jordan al verle también en aquella fiesta.

"Mike Tyson estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea, y cuando bebe sus sentimientos afloran. Le dije al camarero que pusiera agua en sus bebidas, porque ya lo veía venir. Entonces Mike miró fijamente a Michael Jordan desde el otro lado de la mesa y le dijo 'Hey hombre, ¿te crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer", relata Holloway.

Jordan se queda petrificado. "Sé que la cagaste con ella. Me lo puedes decir a mí", prosigue Tyson . "Jordan, obviamente sólo quería levantarse y correr. No quiere ser parte de esto", explica el exmanager del púgil estadounidense. Entonces Tyson se giró a Mike Ditka (entrenador de los Bears) y le dijo: "Hombre, ¿tú crees que alguien está asustado de ti, toda esta mierda racista que has estado hablando?" y le dice a Dent "¿estáis todos asustados de este hombre blanco, Richard? No es nadie. ¿Le vais a dejar que hable así?".

"Fue un circo", detalla Halloway en el libro. "Don King (que también estaba en la fiesta) intentando cambiar de tema€. y Mike diciendo a todo el mundo que le iba a patear el culo a Jordan".

También te puede interesar: El monumental zasca de una leyenda de la NBA a Michael Jordan