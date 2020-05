Charles Barkley: "Michael Jordan se metía solo con los que sabía que podía"

Que Michael Jordan y Charles Barkley no se llevan especialmente bien desde hace años no es ninguna sorpresa. Es más, es difícil encontrar muchos amigos del mítico '23' de su época de jugador como ha quedado demostrado en el documental 'The Last Dance', que repasa la campaña 1997/98, su última temporada en los Chicago Bulls. Tanto es así que en el último capítulo hubo incluso que parar la grabación después de que Jordan rompiera a llorar ante las duras críticas de sus excompañeros.

En el caso de Barkley, curiosamente, ambos tenían una buena amistad en los 90 pero unos comentarios del analista de la TNT acerca de las habilidades de Jordan como directivo acabaron por romperla. Barkley, que ya en el pasado había hablado sobre la actitud Jordan, lo ha vuelto a hacer en CBS Sports para dejar entrever que la leyenda de los Bulls siempre se metía con el más débil.

"Tiene enjuiciamiento selectivo. Sabe a quién molestar", aseguró. "Es increíble", pero "había tipos a los que no podías tratar así". "Se metía solo con los que sabía que podía", añadió, mencionando explícitamente los ejemplos de Steve Kerr o Scott Burrell, jugadores de un nivel muy inferior a las estrellas de la época.

En cuanto a una posible reconciliación con Jordan, Barkley aseguró que no creía haber "dicho nada tan malo. Pensé que una de las razones por las que podía hablar libremente es porque éramos grandes amigos. Precisamente porque Michael es un hermano para mí no puedo decir que está haciendo un buen trabajo cuando no lo está haciendo".

