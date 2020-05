Subasta cerrada: La fortuna que se ha pagado por las zapatillas de Michael Jordan

La casa de subastas Sotheby's cerró este domingo la subasta por las icónicas zapatillas 'Nike Air Jordan 1S' con las que la leyenda del baloncesto Michael Jordan jugó partidos en 1985 y que autografió con rotulador permanente.

Y como era de esperar a tenor de la revalorización de todos sus objetos tras la emisión del documental 'The Last Dance', la cifra de salida se quedó muy corta pese a superar los 100.000 dólares. La subasta se cerró en la cifra récord de 560.000 dólares. Superó con ello los 437.500 dólares que se pagaron en julio de 2019 por otras zapatillas de Michael Jordan, las 'Moon Shoes' que curiosamente nunca llegó a estrenar.

Antes, en 2017 se alcanzó la cifra 190.000 dólares por otras zapatillas que usó Jordan en sus inicios, en este caso unas Converse.

Las 'Nike Air Jordan 1S', con sus característicos colores rojo y blanco y el símbolo de la marca en negro, sentaron un precedente en cuanto a zapatillas personalizadas para jugadores de baloncesto, ya que después la conocida firma de ropa deportiva creó ediciones a nombre de Kobe Bryant, LeBron James o Scottie Pipen.

El artículo pertenecía a la colección de Jordan Geller, fundador del primer museo del mundo dedicado a las zapatillas de deporte. Con esta venta y aprovechando el contexto del documental 'The Last Dance', ha aumentado su fortuna en 240.000 dólares. Un negocio redondo aunque ya no sea el dueño de las míticas zapatillas del mejor jugador de baloncesto de la historia.

