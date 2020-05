Horace Grant acusa a Michael Jordan de "mentir" y de ser un "soplón"

Horace Grant, exjugador de los Chicago Bulls y ganador de tres anillos de la NBA con Michael Jordan , se ha mostrado muy contundente con las "mentiras" que a su juicio cuenta el mítico '23' en 'The Last Dance', documental que narra la última campaña de Jordan con los Bulls.

"Es mentira, mentira y mentira", declaró en una entrevista para Kap and Co. on ESPN 1000. Para el exalero "es divertida, pero todos sus compañeros de equipo sabemos que el 90% de lo que ha contado no tiene nada que ver con la realidad. Lo que sale es simplemente para montar el documental, si es que se puede llamar documental a eso".

Grant, muy dolido por las acusaciones de que fue él la fuente para el libro de Sam Smith, 'The Jordan's Rules', aseguró que "si Jordan me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos de eso. O podemos resolverlo de otra manera. Pero, aun así, él sale y dice esto de que yo fui la fuente. Sam (Smith) y yo siempre hemos sido grandes amigos. Somos todavía grandes amigos. Pero yo nunca pondría nada personal de dentro del vestuario ahí fuera. El simple hecho de que Sam Smith era un reportero de investigación, que debía tener dos fuentes, dos, para escribir un libro, supongo. ¿Por qué Jordan solo me señalaría a mí?".

Además, para él el 'chivato' es Jordan tras contar lo de la marihuana y mujeres en su primer día como jugador. "Él dijo que yo era el soplón, pero, aun así, y aún después de 35 años, menciona su año de novato yendo a una de las habitaciones de sus compañeros de equipo y viendo coca, marihuana y mujeres. ¿Por qué demonios quería mencionar eso? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Quiero decir, si quieres llamar a alguien un soplón, eso es ser un maldito soplón allí mismo, es una mierda", subrayó Grant.

Además, como también explicó en su momento Charles Barkley, destacó que nunca se dejó intimidar por Jordan. "Pensaba que podía dominarme, pero se equivocaba. Cada vez que me buscaba, yo le respondía", concluyó.

