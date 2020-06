Graban a JR Smith dando una paliza a un "niño blanco"

Los disturbios ocasiones tras la muerte de George Floyd hace unos días a manos de un policia de Minnesota siguen sembrando el caos en muchas ciudaddes de los Estados Unidos.



En uno de estos incidentes, el jugador de baloncesto estadounidense JR Smith, actualmente se encuentra sin equipo, fue grabado en las calles de Los Ángeles propinando una gran paliza a un individuo.







JR Smith: "One of these little MF whiteboys broke my window so i chased him down and whooped his ass" pic.twitter.com/NfyE3BHIxF