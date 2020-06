¡Alarma! Un positivo en el Unicaja tres días antes de viajar a València

El Unicaja de Málaga ha anunciado este lunes que ha "aparecido un caso positivo asintomático" entre los miembros de la expedición que se desplazará a València para disputar la Fase Final de la Liga Endesa, en

principio, el club no desvelaba la identidad del positivo, aunque poco después, el propio afectado era el que destapaba su identidad en las redes sociales. Se trata del escolata malagueño Francis Alonso que en su cuenta de twitter, emitía un comunicado para narrar lo sucedido: "Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mi como para la gente de mi alrededor y doy gracias por ello", afirma Alonso quien narra así lo sucedido: "A raíz del comunicado que ha hecho el Unicaja Baloncesto, me gustaría aclarar ciertas cosas para evitar cualquier preocupación. El día que llegué a Málaga para entrenar, me hicieron pruebas y se determinó que ya había pasado el Covid-19, que no era activo, es decir, que tenía anticuerpos. Fue algo sorprendente para mí, puesto que había estado completamente asintomático. El club realizó pruebas a mi familia, tras detectar mis anticuerpos, dando todos negativo. Desde ese momento, tuve el alta para poder entrenar", afirma el escolta de 24 años.

El jugador, en su comunicado afirma por tanto, que la situación era ya conocida desde hace tiempo por Unicaja, que ha seguido muy de cerca su evolución: "El club continuó haciendo pruebas y tanto mis resultados como los de mi familia fueron favorables a que siguiera entrenando. La última vez que nos hicimos el PCR, aparece un POSITIVO".

Francis Alonso afirma que pese a no ser ya peligroso para sus compañeros o rivales, los protocolos de la ACB hacen inviable que participe en la Fase Final de Valencia: " Los resultados de esta prueba confirman que sigo teniendo anticuerpos y que a pesar de no poder contagiar, la ACB tiene unos protocolos establecidos que hay que respetar y eso hace muy difícil mi participación en el torneo.

Para Francis Alonso esto supone un duro varapalo ya que estaba muy ilusionado con su regreso al primer equipo para participar en la Fase Final de la Liga en València tras haber estado cedido esta temporada en el Oviedo de Liga Leb Oro: "Ha sido un año duro para mí, creía que ya había dejado atrás todo lo malo, sin embargo ahora me vuelvo a encontrar con esto. Desde que me dijeron que el PCR era Positivo, mi única preocupación ha sido no perjudicar todo el trabajo que ha realizado el equipo durante estas semanas. Estoy seguro de que lo van a hacer muy bien en el torneo y quiero que sepáis que para mí, estar con el grupo estas semanas ha sido lo mejor que me llevo de este año. Por último, desea lo mejor a sus compañeros en València: Mucha suerte al Unicaja, os estaré apoyando desde aquí".

Por su parte, en su comunicado oficial el Unicaja destaca que "se han adoptado las estrictas medidas que indica el protocolo del CSD y de la Asociación de Médicos de Baloncesto en colaboración con la acb, y esta persona ha quedado aislada del equipo". "El resto del grupo sigue entrenando con normalidad a la espera de desplazarse a Valencia el próximo jueves", agregó.

El equipo andaluz es uno de los 12 que esta semana se desplazará a Valencia para disputar la Fase Final de la Liga Endesa, que comenzará el 17 de junio, cuando debutará frente al Iberostar Tenerife. En su mismo grupo también están encuadrados Barcelona, Kirolbet Baskonia, Joventut y RETAbet Bilbao Basket.