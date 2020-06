El primer rival del Valencia Basket llega para "dar nuestro máximo nivel"

El ala pívot francés del BC MoraBanc Andorra, Bandja Sy, uno de los últimos en incorporarse a la dinámica de los entrenamientos en grupo a las órdenes de Ibon Navarro, ya que se encontraba en Belgrado y a su vuelta al Principado tuvo que realizar la correspondiente cuarentena, no duda en apuntar que su equipo irá a Valencia, donde se jugará la fase final por el título liguero de la ACB, con la intención de dar "el máximo nivel".

"Iremos a Valencia a dar nuestro máximo nivel. Cada día vamos mejorando poco a poco. Cada vez me siento mejor. Esto va muy rápido. Más de lo que pensaba", comentó el jugador francés, que se encontraba confinado en Belgrado dónde fue para conocer a su hija recién nacida.

El jugador tendrá que multiplicarse en esta Fase Final Excepcional ya que Moussa Diagne se lesionó el sábado y Dejan Musli continua con molestias en la rodilla. El club trabaja para incorporar un substituto del senegalés y este martes podría confirmar la llegada del nuevo fichaje que ya se mediría al Valencia Basket en la primera jornada el próximo 18 de junio.

"Yo me he integrado al grupo más tarde que mis compañeros ya que empece con entrenamientos individuales y ahora ya estoy trabajando con ellos. Lo quemás tememos los jugadores son las lesiones después de mucho tiempo sin entrenar en pista. Por la lesión de Moussa Diagne me tocará jugar más minutos. No será fácil cubrir su baja, pero pondré mucha energía", dijo.

Bandja Sy también habló del confinamiento en Belgrado dónde vive su pareja y ahora también su hija. "Estuvimos bien allí porque no fue un confinamiento muy estricto. Lo peor fue que los centros deportivos estaban cerrados y para entrenar baloncesto tenía que hacerlo en el exterior. Eso fue para mí lo peor y lo más complicado", comentó Bandja Sy.

