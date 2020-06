Irene Garí ya tiene nuevo equipo

La alero valenciana Irene Garí, uno de los descartes del Valencia Basket este verano, ya ha encontrado equipo. La de Oliva, de 25 años y 1,85 metros, jugará en el BAXI Ferrol la próxima temporada.



Un nuevo objetivo para Garí, que estuvo las tres últimas temporadas en el Valencia Basket, con el que ascendió desde Liga Femenina 2 y con el que llegó a jugar la Eurocup.



"La confianza que Lino me transmitió desde el primer momento que supo que no seguía en el Valencia Basket, y el proyecto para esta temporada que el club tiene para ascender a la Liga Femenina Endesa, fueron las claves para tomar la decisión. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa y creo que vamos a disfrutar mucho del camino la próxima campaña", dice Irene Garí, que regresa a Liga Femenina 2 por lo que no se medirá a su exequipo esta temporada.



Sobre este paso a una categoría por debajo de la élite, "no me preocupa lo que piense la gente", añade en declaraciones facilitadas por su nuevo equipo. "He tomado la decisión pensando en dónde creía que iba a ser más feliz, pudiendo disfrutar otra vez jugando al baloncesto. Me considero una jugadora muy comprometida e implicada, que puede aportar mucha intensidad y ritmo al equipo. Conozco mucho el estilo de juego de Lino y creo que encaja bien en mi manera de jugar".



Irene Garí se suma a la canaria Patri Cabrera, como las dos primeras incorporaciones del BAXI Ferrol para la próxima temporada.



El Valencia Basket deseó toda la suerte del mundo a su exjugadora, a la que definió como "muy top".





