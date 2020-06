Laso: "El balance hasta el 12 de marzo es magnífico"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó la eliminación de su equipo en la fase final de la Liga Endesa y reconoció que le hubiera gustado ganar el torneo, pero también quiso analizar el resto de la temporada y por eso afirmó que "el balance hasta el 12 de marzo", justo antes de que se decretase el confinamiento, era "magnífico".

"El balance hasta el 12 de marzo, cuando nos fuimos a casa directos desde el Palacio, es magnífico. Habíamos ganado la Supercopa, la Copa del Rey, éramos segundos en Liga y recibíamos al líder. En Euroliga también éramos el segundo equipo con más victorias. El balance era buenísimo, pero es verdad que no hemos estado bien en este campeonato", indicó Laso en declaraciones a Movistar tras la agria victoria de este viernes frente al Casademont Zaragoza (97-88).

El técnico vitoriano desveló que "antes del partido" habló con sus jugadores para felicitarlos por la temporada. "He felicitado a los chicos por sus trabajo durante la temporada, pero es cierto que nos vamos de aquí con un sabor agridulce", añadió Laso.

"Volver es ganar era el eslogan de este torneo y hemos vuelto, pero no hemos ganado. Aún así, me quedo con eso. Volver a jugar después de todo lo que ha pasado. Obviamente no me voy contento con este campeonato y me hubiera gustado ganarlo, pero antes de hacer un análisis más profundo que valorar todo bien", espetó.

"Todos sabíamos que era un formato difícil y especial. Repito, yo valoro al equipo por lo que ha hecho durante toda la temporada", finalizó el técnico del Real Madrid.

El Real Madrid se queda sin semifinales por primera vez en 12 años

El Real Madrid no estará en las semifinales por el título de la Liga ACB por primera vez en 12 años después de la victoria del Valencia Basket ante el Gran Canaria, la cual imposibilita la clasificación de los hombres dirigidos por Pablo Laso a la penúltima ronda esta fase final extraordinaria debido al coronavirus.

El conjunto blanco ha ganado cinco de los siete últimas Ligas y había disputado todas las finales desde que Laso ocupó el banquillo (ocho en total). Sin embargo, este viernes ha sufrido un importante revés sin tan siquiera llegar a jugar en el último turno. Los merengues dependían de otros resultados y finalmente no llegaron.

Aquel Real Madrid de la temporada 2007/08 estaba dirigido por Joan Plaza y un año antes había sido campeón de la ACB y de la Copa ULEB. Se trataba de un equipo con mucho talento y con dos jugadores que todavía continúan en la plantilla: Sergio Llull y Felipe Reyes. Junto a ellos, otros nacionales como Álex Mumbrú, Raúl López, Iker Iturbe y Pablo Aguilar.

Además, el mítico 'sweet' Louis Bullock, Charles Smith, el héroe de Charleroi un año antes, Axel Hervelle o Kerem Tunceri, entre otros, quienes no pudieron con aquel Unicaja de Málaga que derrotó al Real Madrid por 2-0 descabalgándolo de la pelea por el título ACB. Las 'semis' de aquel año fueron TAU Cerámica-Unicaja y DKV Joventut-AXA Barça.

Para el técnico del Real Madrid, Pablo Laso, será la primera semifinal a la que no acude desde su fichaje e impide un triplete nacional tras haber conquistado esta temporada Copa del Rey y Supercopa de España. El campeón saldrá de los enfrentamientos entre Barcelona-San Pablo Burgos y Valencia Basket-Kirolbet Baskonia.