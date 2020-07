El curioso reto viral de un jugador NBA dentro de la 'burbuja' de Orlando

El veterano de los Pelicans de Nueva Orleans, J.J. Redick, se tomó una cerveza de un sorbo para cumplir un reto, en la "burbuja" de Orlando, donde los equipos siguen trabajando con miras al reinicio de la temporada de a NBA.



Los jugadores llevan sólo unos días en la "burbuja", pero ya están encontrando formas de pasar el rato durante las órdenes de cuarentena. Reddick compartió una foto el sábado de una fuente de agua fuera de uso debido a los protocolos de salud y seguridad por la pandemia del coronavirus, por lo que el veterano de los Pelicans optó por una cerveza.



En el texto de la foto dijo que se tomaría una cerveza al día siguiente si obtenía 10.000 retweets. Los seguidores del jugador superaron esa cifra por lo que Redick cumplió la promesa.



Al concluir los entrenamientos se sentó en una bañera llena de hielo, abrió la lata de cerveza y la tomó toda de un sorbo. Pese a las varias quejas de algunos jugadores sobre la "burbuja", otros, como Redick, parecen estar encontrando formas de divertirse.





Sorry meant to post this earlier. Multitasking post practice. @budlight @NBABubbleLife pic.twitter.com/pBsau1SHoQ