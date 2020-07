La ACB y la FEB siguen sin ponerse de acuerdo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) comunicó este jueves que no ha sido posible que la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Federación Española alcancen un acuerdo global en torno al desenlace de la temporada 2019-2020 y a la planificación del ejercicio 2020-2021.

El organismo señaló que ante las alteraciones para las competiciones hizo una última propuesta "que garantizaba el incentivo al ascenso a la categoría profesional del baloncesto español pese a las dificultades que en los últimos meses había provocado la pandemia", junto a un esquema de ascensos y descensos para la temporada 2020-2021 en función de lo que pueda avanzar la propia competición.

"Finalmente, ACB y Federación no han podido llegar a un entendimiento final, si bien se han comprometido con el CSD y con su presidenta, Irene Lozano, a seguir trabajando entre ambos a nivel de protocolos sanitarios y de confección de calendarios. El Consejo, a su vez, velará porque ambas competiciones, la profesional y la no profesional, cuenten con protocolos sanitarios homologables para el desarrollo de las mismas", aseguró en un comunicado.

El CSD, añadió, "reconoce la capacidad de diálogo y negociación y las buenas relaciones en el ámbito del baloncesto pese a que no siempre sea posible el acuerdo".

Los clubes de la acordaron el día 23 en Asamblea la no afiliación en la Liga Endesa del Donosti Gipuzkoa Basket.

La FEB había propuso que el Gipuzkoa Basket ascendiera a la Liga Endesa junto al Carramimbre Valladolid, por ser segundo y primero, respectivamente, de la LEB Oro hasta la suspensión del torneo por la pandemia, al entender que no se podían garantizar las medidas sanitarias para realizar una fase de ascenso con los ocho primeros equipos, que era la otra alternativa que estaba sobre la mesa tras decidir dar por acabadas las competiciones sin descensos.

Con Valladolid y Gipuzkoa como candidatos al ascenso a la Liga Endesa, la máxima competición tendría 20 equipos, ya que la ACB decidió que no haya descensos.

La FEB, a través de un comunicado, informa de que "valora positivamente el esfuerzo que han realizado durante las últimas semanas todas las partes implicadas en la búsqueda de soluciones de futuro para el baloncesto español".

"A lo largo de las reuniones mantenidas como consecuencia de las alteraciones que la crisis del COVID-19 ha supuesto para todas las competiciones, el Consejo Superior de Deportes ha mostrado su liderazgo y ha puesto sobre la mesa algunos de los temas de futuro que es necesario abordar para que nuestro deporte encuentre el horizonte de desarrollo y estabilidad imprescindible para el crecimiento de todos los agentes implicados en él", agrega en su nota.

"En lo referente a la no inscripción del Delteco GBC como miembro de la máxima categoría del baloncesto español en la temporada 2020/21, la Federación Española de Baloncesto entiende que es un conflicto que excede de sus competencias, y que no le corresponde valorar el cumplimiento concreto de los requisitos exigidos por la ACB para entrar a formar parte de su competición", concluye.