Histórico boicot: Los Bucks se plantan y no juegan su partido de playoffs

Histórico. La NBA ha vivido muchas cosas como varios 'lockouts' que han dejado la liga parada durante meses e incluso ha reducido sus temporadas También con una pandemia que ha terminado con la liga en una 'burbuja' en Disney. Sin embargo los jugadores de Milwaukee Bucks han ido un paso más allá en su compromiso social con la comunidad afromericana tras el tiroteo de la policía a un hombre negro en Kenosha (Wisconsin, estado del equipo)

Antetokounmpo y sus compañeros se han retirado de la pista antes del quinto partido de la serie de playoffs contra Orlando Magic en señal de protesta por el abuso policial contra la comunidad negra. Además en el momento en el que todavía el #BlackLivesMatter tiene fuerza. Minutos más tarde la NBA ha confirmado la suspensión de toda la jornada.





The Milwaukee Bucks have boycotted Game 5 of the playoffs in protest of the shooting of Jacob Blake.pic.twitter.com/nRUcdE7NB6