Vídeo: ¡Increíble! Así explica una jugadora a su técnico cómo deben jugar

Imagen insólita por lo poco frecuente pero que sirve de lección en muchos aspectos del deporte, el baloncesto y la vida. Los protagonistas son el técnico de la Universidad de Arkansas, en EEUU, Mike Neighbors, y su jugadora franquicia Kelsey Plum. Un binomio que está dando grandes resultados a la entidad desde sus roles dentro y fuera de la pista, pero que incluso son capaces de intercambiarlos cuando es necesario como se demuestra en este vídeo.





?? back together on the bench for the first time in five years... welcome to the Razorback family @Kelseyplum10 pic.twitter.com/VrEKCEZLtK