Acaba de ganar la NBA y los Lakers se marchan sin él

Un hecho insólito y seguramente la alegría desmedida en el pabellón provocó este descuido. Los Angeles Lakers se olvidaron de Quinn Cook y lo dejaron en tierra. El base tuvo que avisar a sus compañeros para que le recogieran de nuevo del ESPN Wide World of Sports Complex.



Cook, ni corto ni perezoso, entró en Instagram y avisó a JR Smith a través de un directo que estaba realizando su compañero. Lo cierto es que no le hizo mucho caso, ya que no se le ve en las imágenes, ni siquiera ir al conductor para avisarlo del descuido.