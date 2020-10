Mirotic anuncia que es el positivo en coronavirus de la plantilla del Barça

La estrella del Barça de baloncesto Nikola Mirotic es el jugador que había dado positivo en los últimos controles de la plantilla azulgrana y que el club había mantenido en el anonimato por deseo expreso del jugador. "Quiero contaros que he dado positivo por covid y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy", explica el ala-pívot de origen montenegrino, nacionalizado español, haciendo pública una información que en las próximas horas habría quedado desvelada, ya que el Barça jugará este martes a la noche en Valencia en la tercera jornada de la Euroliga (21.00 horas).





Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca