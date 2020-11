Los Angeles Lakers fichan a Marc Gasol

Los Angeles Lakers completaron este domingo el traspaso del pívot JaVale McGee y los derechos de una segunda selección a los Cavaliers de Cleveland para luego llegar a un acuerdo con el All-Star español Marc Gasol al ofrecerle un contrato por dos temporadas, según informaron varias fuentes cercanas a los actuales campeones de liga.



Los Lakers ganaron la batalla a los Mavericks de Dallas en la lucha por conseguir los servicios de Gasol, de 35 años, que se encuentra como agente libre sin restricciones después que la pasada temporada concluyera su contrato con los Raptors de Toronto. La llegada de Gasol le permitirá jugar por primera vez con el equipo que en el sorteo universitario de 2007 lo seleccionó con el 48 de la segunda ronda, aunque luego traspasó sus derechos a los Grizzlies de Memphis.

El acuerdo de Marc Gasol con los Lakers se produce 24 horas después de que su compañero de la pasada temporada, el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, acordarse la firma de un contrato por dos temporadas con Los Angeles Clippers. Los Lakers adquirieron con el traspaso de McGee a los aleros Jordan Bell y Alfonzo McKinnie. Bell tiene una opción de equipo y podría quedar fuera de la plantilla, mientras que a McKinnie le quedan tres años de contrato, pero todos no están garantizados, lo que le da algo de flexibilidad en el tope salarial a los actuales campeones de la NBA.

El equipo angelino también aseguró la continuidad del escolta Kentavious Caldwell-Pope al que le ofreció un contrato por tres temporadas. Marc Gasol, quien cumplirá 36 años en enero, se ha ganado la reputación de ser uno de los pívots más inteligentes de la NBA cuando está en el campo. El jugador de Sant Boi ganó el premio del Mejor Defensor del Año 2013, además de tener el título de liga con los Raptors, mientras que en las 11 temporadas que jugó con los Grizzlies siempre fue el hombre franquicia.

Pero su llegada a los Raptors, aunque participó de la obtención del título de campeones de liga, en el 2019, sus promedios durante la pasada temporada fueron ya los peores como profesional con apenas 7,5 puntos y 6,3 rebotes. La llegada de Gasol a los Lakers llega después de que los campeones de liga hayan perdido a jugadores importantes como los escoltas Danny Green y Avery Bradley, el base Rajon Rondo y McGee.

Sus reemplazos serán el base alemán Dennis Schroder, traspasado por los Thunder de Oklahoma City, el escolta Wesley Matthews, que firmaron como agente libre, al igual que al ala-pívot Montrezl Harrell y a Gasol. La presencia de Marc Gasol en los Lakers hará que el nombre de su familia permanezca unida al equipo angelino, donde Pau estuvo y ganó dos títulos de liga seguidos.

Además, existe la posibilidad que ambos hermanos puedan jugar juntos con los Lakers, si al final los actuales campeones de liga pueden firmar a Pau con un contrato de salario mínimo, una opción que no ha rechazado el mayor de los Gasol. Mientras, se espera que Marc asuma los minutos y el trabajo que hacía McGee como el pívot titular en Los Ángeles y proporcione una mejora significativa al equipo, considerando que tan bien encaja su conjunto de habilidades con el alero estrella LeBron James y el ala-pívot Anthony Davis.

Los tiros desde fuera del perímetro fue un problema la pasada liga para los Lakers, debido en parte a que McGee no era un especialista, mientras que Gasol, con los Raptors, logró el 38,5 por ciento con los triples. Gasol también es mejor defensor que McGee, y a pesar que su poder físico ya no es el mismo de las pasadas temporadas, en parte porque no tiene la misma movilidad, la presencia de Davis puede compensar esa pérdida.

