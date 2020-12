Sergio Scariolo valora el futuro de Quino Colom lejos del Valencia Basket

El seleccionador español Sergio Scariolo dio por buena la semana de trabajo en la segunda 'ventana FIBA' de clasificación para el Eurobasket 2022 tras el amplio triunfo ante Rumanía en Valencia y sólo lamentó la mala segunda parte del primer encuentro ante Israel.

"El objetivo se ha cumplido, ha sido una muy buena semana de trabajo. Una muy buena primera parte contra Israel, una mala segunda parte, de la que espero que hayamos podido aprender sobre todo individualmente, y un muy buen partido hoy", resumió.

"Nos hemos clasificado. Hay jugadores que han progresado y hemos tenido momentos de intensidad interesante. Estamos en el europeo, donde tenemos que estar sí o sí. La semana ha sido buena, y salvo ese lunar, me voy contento", añadió.

El técnico italiano habló de la progresión de Tyson Pérez, que con Francis Alonso ha debutado en la absoluta en esta ventana y dijo que "es un jugador que a medio plazo puede ser de interés de la selección absoluta".

"Tyson tiene unas cualidades atléticas y fichas importantes, hay que apreciar el trabajo suyo y de su club. Va creciendo como jugador de baloncesto no nos olvidemos que lleva muy poco jugando a baloncesto y muchos menos a cierto nivel. Hay que darle tiempo", señaló.

Respecto a Quino Colom, al que convocó pese a no jugar con el Valencia Basket, dijo que espera que estos dos partidos le puedan servir para encontrar un equipo. "No sé la dinámica contractual pero es un buen jugador y puede jugar prácticamente a cualquier nivel. Puede dar minutos de intensidad a parte de la clase que tiene. Si está motivado y trabaja fuerte físicamente puede dar intensidad y puede ser útil a muchos equipos. Puede que no encaje en un equipo pero esperemos que haya otros en los que pueda encajar", destacó.

El seleccionador no quiso evaluar el interés de un formato de clasificación como el actual, grupos de cuatro en los que se clasifican tres, y dijo que hay otras cosas que replantearse antes y dijo que espera poder sacar "algo positivo" del trámite que serán la 'ventana' de febrero "y que sea el último en modo burbuja".