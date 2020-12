El Barça deja tirado a Heurtel en Estambul

Según informó Nikos Varlas en 'Eurohoops' el Barça decidió "castigar" a Thomas Heurtel dejándole en Estambul. Según esa fuente el club azulgrana no le ha permitido que subiera a bordo del avión de regreso a Barcelona después de la derrota ante el Anadolu Efes. En el trasfondo de la situación hay una explicación. Y es que pese a que el base francés se encontraba en la rampa de salida y ambas partes buscaban terminar el contrato, el club azulgrana se siente engañado por el jugador y su agencia de representación.

Heurtel viajó con el equipo a Turquía ya que, aunque no iba a jugar, se suponía que negociaría con el Fenerbahce a través de su agencia de representación 'Beobasket'. Cuando el Barça se enteró de que Heurtel no estaba en contacto con el club turco sino con el Real Madrid, la reacción resultó inédita. Este miércoles, el base galo retornará a Barcelona en un vuelo regular tras ver este encuentro de la Euroliga desde la grada.

La única realidad es que, en estos momentos, y con la paralización de la 'operación salida' de Heurtel, las repercusiones deportivas son muy directas para el Barça. No se cuenta con el base galo pero si este no rescinde contrato no hay margen económico para incorporar a sus sustituto (Leo Westermann). Y el domingo, con clásico sobre la mesa Calathes, Bolmaro y Hanga se deberán repartir las responsabilidades en la dirección. El periplo de Heurtel en el Barça acabará de la peor manera posible.

