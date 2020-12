Vega Gimeno, MVP valenciana con tres tiros libres de infarto

La valenciana Vega Gimeno, jugadora del Durán Maquinaria Ensino, se convirtió el pasado fin de semana en la gran protagonista de la jornada 18 de la Liga Femenina Endesa, al lograr por primera vez en su carrera el MVP, con 38 puntos de valoración. Y lo hizo, además, siendo clave en los momentos decisivos, sobre todo con tres tiros libres que tuvo que anotar a menos de dos segundos para el final para forzar la prórroga en el partido ante el IDK Euskotren.

La interior del conjunto gallego tuvo la sangre fría necesaria para poder anotar sin fallo los tres lanzamientos con los que lograba igualar el choque forzando a su vez el tiempo extra, que permitió a su equipo acabar ganando el encuentro.

Aunque mucho tuvo que ver antes, durante y después una jugadora que firmó uno de los mejores partidos de su carrera con un total de 28 puntos (10/10 TL y 8/14 TC), 7 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones y 8 faltas recibidas que bien valieron el poder asaltar la cancha del IDK Euskotren.

Uno de esos encuentros en los que sus 38 tantos de valoración resultaron más valiosos que nunca a la hora de poder lograr un triple triunfo: victoria, average y MVP.

En su gran momento de forma hay que recordar el trabajo y sufrimiento de la valenciana para llegar hasta aquí, ya que superó durante los últimos años una rotura de ligamentos en cada una de sus rodillas. Un duro contratiempo del que salió airosa para sumar ya más de una década en la élite del baloncesto español y multitud de designaciones en el quinteto ideal de la jornada, hasta lograr ahora su primer MVP



"Estoy contenta por la victoria, lo demás es secundario"

Recién llegada a Lugo tras un largo viaje desde San Sebastián y con la adrenalina aún en el cuerpo, Vega Gimeno aprovecha la madrugada para reflexionar acerca de uno de esos encuentros que una jugadora tarda mucho tiempo en olvidar.

En este caso y, tal y como reconocía su protagonista en declaraciones a FEB, con el valor añadido que le dio la dificultad que tuvo el poder lograr el triunfo: "Somos conscientes de la dureza y exigencia de la Liga, y por eso valoramos mucho más lo conseguido, porque sacar un partido así y fuera de casa, vale doble. Estábamos muy motivadas, con ganas de llevarnos el partido y con el deseo de poder sacar esta victoria. Todo eso nos ayudó durante los 40 minutos, pero después de que echaran a Carlos el equipo se unió aún más sabiendo que lo íbamos a dar todo para ganar. Fernan ha estado genial, y el equipo ha hecho piña".

Un choque en el que firmó el primer MVP de su carrera, un deseado galardón al que Vega restaba mérito en las horas posteriores: "Estoy muy contenta por la victoria. Lo demás es secundario y totalmente anecdótico. Cuento con la confianza de mis entrenadores y de mis compañeras y eso ayuda mucho. La verdad es que no era para nada consciente de los números durante el partido, estaba concentrada en ganar y ganar y lo demás no importaba".

Aunque, si bien es cierto, su inercia fue clave a la hora de añorar, por ejemplo, los tres tiros libres con los que forzó la prórroga demostrando nervios de acero: "Simplemente he seguido la rutina que siempre hago. No estaba nerviosa porque es algo que mentalmente trabajo mucho, me imagino en esa situación, lo visualizo, lo trabajo en los entrenamientos, para que llegado el momento mi cabeza y mi cuerpo reaccionen normal, como algo que ya he hecho muchas veces. Estaba tranquila y segura deque podía anotar los tres".

Una jugadora determinante y que focaliza ya en los próximos retos del equipo: "Tengo muchísimas ganas de jugar la Copa de la Reina. Es una competición muy bonita. Ha sido muy difícil meternos entre las 8 primeras y creo que nos merecemos disfrutarla. Evidentemente los Playoffs son nuestro siguiente objetivo y vamos a pelear por ello. El nivel es altísimo y las plazas muy caras, pero confiamos en seguir en línea ascendente durante las próximas semanas".



En el quinteto ideal de la jornada con Queralt Casas

Derroche de talento nacional en la última jornada del 2020 en una LF Endesa en la que las jugadoras de la tierra parecieron reclamar su particular cuota de protagonismo. Todo ello a través de cuatro soberbias actuaciones que entremezclaron juventud con veteranía y una buena dosis de experiencia internacional.

Y si no que se lo digan a una Marta Hermida (Spar Gran Canaria) que protagonizó desde el puesto de base su mejor encuentro en una competición en la que la permanencia parece ya un poco más cercana para su equipo gracias al triunfo logrado en la tarde-noche del domingo. De este modo, la jugadora madrileña encabezó un juego exterior en el que estuvo flanqueada por el talento internacional de la escolta Queralt Casas (Valencia Basket) y la alero Leo Rodríguez (Perfumerías Avenida) quienes volvieron a estar a la altura de las circunstancias para que sus equipos sumaran de nuevo en positivo.

A ellas se unió, ya desde el juego interior, una Vega Gimeno (Durán M. Ensino) estelar en posiciones cercanas al aro para liderar la remontada del conjunto lucense en una jornada en la que la center Kai James (SPAR Gran Canaria) puso el broche de oro siendo la única representante foránea del quintero ideal.



Base: Marta Hermida (Spar Gran Canaria) 28 val: 18 puntos (4/6 TL y 7/15 TC), 4 rebotes, 11 asistencias, 6 recuperaciones y 6 faltas recibidas.

Escolta: Queralt Casas (Valencia Basket) 22 val: 12 puntos (5/9 TC), 5 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 2 faltas recibidas.

Alero: Leo Rodríguez (Perfumerías Avenida) 23 val: 14 puntos (5/7 TC), 4 rebotes, 7 asistencias, 1 recuperación y 1 falta recibida.

Ala-Pívot: Vega Gimeno (Durán M. Ensino) 38 val: 28 puntos (10/10 TL y 8/14 TC), 7 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones y 8 faltas recibidas.

Pívot: Kai James (SPAR Gran Canaria) 28 val: 19 puntos (3/6 TL y 8/12 TC), 12 rebotes, 3 asistencias, 1 recuperación, 1 tapón y 3 faltas recibidas.



Estadísticas de la temporada - Vega Gimeno:

Partidos jugados: 18

Minutos: 28,37 p.p.

Puntos: 14,3 p.p.

Rebotes: 4,8 p.p.

Asistencias: 1,2 p.p.

Recuperaciones: 1,2 p.p.

Tapones: 0,1 p.p.

Faltas recibidas: 3,9 p.p.

Valoración: 15,9 p.p.



Trayectoria deportiva - Vega Gimeno

Cat.Inferiores: Siglo XXI y CB El Pilar

2008/09: Segle XXI (Liga Femenina 2)

2009/10: Universidad Robert Morris (NCAA - EEUU)

2010/14: Rivas Ecópolis (LF Endesa)

2014/15: Gran Canaria 2014 (LF Endesa)

2015/16: Atlético Peñarol (Argentina)

2015/16: Embutidos Pajariel Bembibre (LF Endesa)

2016/17: Embutidos Pajariel Bembibre (LF Endesa)

2017/20: Mann-Filter Casablanca (LF Endesa)

2020/21: Durán Maquinaria Ensino (LF Endesa)



Trayectoria internacional - Vega Gimeno:

2007: Medalla de Plata - Europeo U16F (Letonia)

2009: Medalla de Oro - Europeo U18F (Suecia)

2009: Medalla de Plata - Mundial U19F (Tailandia)

2010: Medalla de Plata - Europeo U20F (Letonia)

2011: Medalla de Oro - Europeo U20F (Serbia)

2015: Medalla de Bronce - Juegos Olímpicos 3x3 (Baku)

2019: Medalla de Plata - Europeo 3x3 (Hungría)