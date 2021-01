Una leyenda de la ACB, en los disturbios del Capitolio

El asalto de seguidores de Donald Trump al Capitolio ha dado la vuelta al mundo. Y del mismo modo lo ha hecho la presencia de una leyenda de la ACB entre los manifestantes, ya que entre todos ellos estaba David Wood, con pasado en seis equipos de la Liga de baloncesto española.

El pívot estadounidense de 56 años compartió con sus seguidores una imagen en la que se le veía con la bandera de Estados Unidos delante de un fuerte dispositivo policial, aunque también grabó parte de la manifestación desde el exterior.

En su etapa en España ganó una Liga y fue subcampeón de Europa en las filas del Barcelona en 1990. Jugó también en Vitoria, Murcia, Málaga, Canarias y Fuenlabrada, además de entre otros muchos equipos de la NBA.

Desde su retirada en 2003 ha demostrado también que es un ferviente seguidor de Donald Trump, un devoto creyente religioso, que defiende posiciones ultraconservadoras.

A pesar de ello, horas después de los hechos y tras la polémica suscitada por su presencia entre los asaltantes al Capitolio, el propio jugador quiso explicarse con otra publicación en sus redes sociales.

"He borrado la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui a la manifestación del Capitolio y del presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que viví en 'streaming' porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando", escribió en su cuenta de Facebook, aunque horas más tarde mostró su arrepentimiento. "Lo encontré extremadamente seguro y rodeado de personas que aman a nuestro país. Sin embargo, vi a 10 gritones enojados que podrían ser problemáticos. La gente está enojada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No estaba allí para protestar sino par orar y ver. Os quiero a todos".