Jazz consolida su liderato con una nueva marca

Aupado por su acierto desde el perímetro, Utah Jazz regresó a la senda de la victoria con una nueva marca de triples que le permite consolidar el liderato de la Conferencia Oeste, donde los actuales campeones de liga, Los Angeles Lakers, sufrieron por primera vez tres derrotas seguidas.



El escolta Donovan Mitchell logró 23 puntos y ocho asistencias que ayudaron a los Jazz a venncer por paliza de 132-110 a los Charlotte Hornets.





