Duro comunicado de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana

El siguiente paso en la desescalada no ha convencido a los responsables de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, que consideran incomprensible que sigan teniendo restricciones horarias para los entrenamientos y que las medidas sanitarias siguen siendo desproporcianadas en la situación actual.

Por ello, la Federación ha emitido este viernes un duro comunicado de protesta, que reproducimos a continuación:

"La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha conocido con verdadero estupor la publicación de la Resolución de 11 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 15 de marzo.

Incomprensiblemente, la Resolución castiga expresamente la práctica deportiva, en lo que parece ser un intento de culpabilizar a un sector que el propio Ministerio de Sanidad continúa haciéndole responsable de una tasa de contagio inferior al 1%.

Contrariamente a lo que sucede en el resto de España, estas cifras no han servido para facilitar el retorno de la práctica deportiva, sino que la Generalitat Valenciana ha decidido castigar al sector y a los cientos de miles de niños y niñas, jóvenes y adultos que practican deporte en la Comunitat Valenciana.

El presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, ha calificado de "inadmisible" la Resolución emitida por la Conselleria: "Nos parece intolerable. No sabemos qué intereses hay detrás, algún día lo tendrán que explicar, pero es una situación que no acertamos ni a calificar, no encontramos las palabras para una maniobra de este tipo".

Lo principal que ha querido resaltar el presidente de la Federación son las numerosas incongruencias que recoge el texto respecto de las decisiones que ya ha ido tomando la propia Generalitat desde el inicio de la pandemia. "Ya no sabemos a qué atenernos. No hay un ningún criterio sobre el que se basen las medidas. Ahora se abren los pabellones, pero se limita su uso hasta las 8 de la tarde para todas las categorías, cuando las que llevan compitiendo desde principio de temporada están pudiendo entrenar y competir sin ningún problema respetando el toque de queda. Pero a partir del lunes ya no podrán hacerlo. En vez de relajar medidas, cada vez tenemos más restricciones", explica Salvador Fabregat, que pone también como ejemplo de incoherencia que no se permita competir si a los jugadores/as si se les obliga al uso de mascarilla: "antes de Navidad la propia Conselleria nos transmitió que no se iba a estipular el uso de la mascarilla en los entrenamientos. En la Resolución de hoy han cambiado de opinión y sí que se establece como obligatoria en las instalaciones cerradas. Perfecto. Pero entonces, si ahora estamos con mascarilla y por lo tanto estamos protegidos, ¿por qué no se nos deja competir? No tiene sentido".

El presidente de la Federación ha querido referirse también al esfuerzo que están haciendo todos los clubes en estos difíciles momentos para el baloncesto y cómo la única gratificación que reciben es ponerles cada vez más piedras en el camino: "Los clubes están haciendo un trabajo extraordinario, han sido capaces de mantener activos a sus deportistas pese a no poder entrenar. Y ahora que la situación epidemiológica nos ha dado un respiro, es cuando llegan las peores medidas para el deporte. Es imposible no ver el desánimo en toda esa gente que se esfuerza día a día para que su club siga adelante. ¿Qué es lo que ha hecho el deporte para que se le trate así?. Es desesperante".

La Resolución con las nuevas medidas se ha publicado este viernes y así afectan estas disposiciones a la práctica del Baloncesto en la Comunitat Valenciana:



Entrenamientos

— Se permiten los entrenamientos tanto al aire libre como en instalaciones deportivas cerradas.

— Todos los entrenamientos se desarrollarán en grupos estables y evitando los contactos con otros grupos de actividad o de entrenamiento.

— Será obligatorio el uso de mascarilla en los entrenamientos que se desarrollen en instalaciones cerradas.

— Los entrenamientos de deportistas en edad escolar de las etapas educativas de Infantil y Primaria (categorías Alevín y Benjamín) se realizarán en grupos reducidos de 10 deportistas máximo y sin contacto físico.



Competiciones

— Continúan suspendidas temporalmente todas las competiciones a excepción de aquellas que otorgan un derecho de ascenso a campeonatos o competiciones de ámbito estatal, o aquellas que sean imprescindibles para obtener la clasificación oficial para Campeonatos de España. En el caso del Baloncesto, estas competiciones son:

? 1ª División Masculina y Femenina

? Junior Autonómico

? Cadete IR Autonómico

? Infantil IR Autonómico



Instalaciones

— No está permitido el acceso del público a las instalaciones ni en entrenamientos ni en la competición, salvo en las categorías de ámbito estatal con un aforo del 30% y máximo de 150 personas (sólo partidos).

— En lo que se refiere al acceso de deportistas, trasladado a la realidad del baloncesto, las restricciones por metros cuadrados suponen que en cada pista (ya sea central o transversal) podrá haber un máximo de 50 deportistas.

— Las instalaciones deportivas cerradas concluirán su actividad a las 20:00 horas.

— Se permite el uso de vestuarios con un aforo máximo del 30%.

— Se podrán utilizar las duchas cuando estas sean individuales.

Estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 12 de abril.