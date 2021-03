Larry Abia confiesa haber sufrido episodios racistas para la Euroliga

El racismo es el tema del último documental presentado por la Euroliga y en el que uno de sus protagonistas es el escolta valenciano Larry Abia. El documental se ha producido en apoyo de Not in Our World, la campaña de concienciación conjunta de la Euroliga con la Asociación de Jugadores del torneo y revela los prejuicios y la discriminación a la que se enfrentan los jugadores negros a lo largo de su carrera.

En el caso de Abia, formado en la cantera del Valencia Basket, entre otros episodios, recuerda como siendo jugador del Leyma Coruña de LEB Oro vivió un incidente de racismo particularmente inquietante cuando se le negó la oportunidad de alquilar un apartamento debido a su color de piel.

"Recuerdo que estábamos buscando pisos para esa temporada. Un día fui a una cita y vinieron dos españoles mayores. Eran los dueños. Vi que me miraban mal. Dije 'Hola' y se dieron la vuelta sorprendidos, como si no me hubieran visto. Yo era la única otra persona allí. Luego me dijeron que el departamento ya estaba alquilado. Yo les respondí 'No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Soy el primero en venir a verlo. ¿Cómo se puede alquilar ya? Mientras me giraba, escuché al esposo decir 'No se lo alquilaremos porque es del extranjero. Es negro", relata el actual jugador del Alginet en Liga EBA.

Abia, harto de vivir este tipo de situaciones, decidió en aquel momento hacerlo público, logrando que se hiciera viral y tuviera un gran eco en los medios de comunicación. "Creo que de esa manera he conseguido ayudar a mucha gente", reconoce. Junto a Abia aparecen en el documental la jugadora del FC Barcelona Magatte Niang, y jugadores de la Euroliga como Howard Sant-Roos (Panathinaikos), Shaquielle McKissic (Olympiacos) e Ilimane Diop (Baskonia).

Sant-Roos, quien nació y creció en Cuba, explicó en su charla sentada con McKissic que solo encontró el racismo por primera vez cuando se mudó a Italia cuando era adolescente."No experimenté el racismo hasta que me mudé a Europa con mi madre. Me mudé a Italia cuando tenía 15 años. Esa fue ... mi primera experiencia con el racismo ... Y fue la primera vez que me echaron de un sitio. Fui a una peluquería y el tipo que se supone que debe estar cortando el cabello estaba allí sentado, sin hacer nada. Oobviamente era el siguiente, porque no había nadie más. Así que entré y me dijo: 'En esta peluquería , desafortunadamente, no cortamos este tipo de cabello, así que tienes que irte '. Y luego me agarró del brazo y me condujo hasta la puerta ", narró.

El video también presenta una sincera conversación entre la campeona de mates Marquie Smith y el periodista Moha Gerehou, quien dio un ejemplo sorprendente de racismo cotidiano arraigado en la falta de educación: "Hablando de ignorancia. Recuerdo una vez cuando estaba en la universidad, y uno de mis compañeros de clase me preguntó si nosotros, los negros, cuando íbamos a la ducha, si nuestra piel se desvanecía en la ducha. ¿Qué tipo de pregunta es esa?".



Diop fue grabado teniendo un emotivo encuentro con una inmigrante nigeriana, Blessing, que vive en Vitoria-Gasteiz y cuyo hijo forma parte del programa de RSC juvenil y One Team de Baskonia. Blessing explicó que siempre se siente como una extraña en Europa. "Hay racismo en todas partes ... debe haber una demarcación entre usted y los blancos. No tenemos oportunidades como los blancos porque esta es su tierra. Aquí no es mi tierra, así que no podemos ser iguales, no podemos ser iguales . No pueden tratarnos como se tratan a sí mismos ".

La película es el quinto documental de Table Talk producido por la Euroliga. Las características anteriores incluyen Mujeres en los deportes, Jubilación de atletas, Salud mental en los deportes y Jugar en el extranjero. Estas películas se suman al compromiso de la Euroliga con el contenido premium de larga duración al llevar la discusión más allá de la cancha para abarcar todos los aspectos del deporte y sus protagonistas.



Clubes y jugadores renuevan su compromiso con la tolerancia racial

En vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, los clubes y jugadores de la Euroliga y la Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA) volverán a llamar la atención sobre la intolerancia racial enviando mensajes de promoción del respeto mutuo durante los partidos de esta jornada 30. Los 18 equipos de la Euroliga llevarán mensajes de este tipo en oposición a la discriminación racial. Los jugadores de Valencia Basket han optado por sustituir su nombre por el lema "Race: Human" en sus camisetas de calentamiento. Esta será la segunda ocasión en la actual temporada en la que los clubes y los jugadores harán oír su voz sobre los importantes temas sociales que están moviendo a millones de personas en todo el mundo.

