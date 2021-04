La espera de Pau Gasol llega a su fin: debuta este viernes frente al Bayern

La espera se ha acabado para Pau Gasol. El pívot catalán volverá a jugar este viernes con la camiseta del FC Barcelona más de dos años después de su lesión, una fractura en el pie izquierdo que sufrió en su etapa en los Milwaukee Bucks y que puso fin a su etapa en la NBA. Gasol, de 40 años, contará con "algunos minutos" en el partido de la Euroliga contra el Bayer Múnich (21.00h), con el que los azulgranas cerrarán la temporada regular de la competición europea, según confirmó el técnico Sarunas Jasikevicius, y 48 horas antes de que los barcelonistas reciban al Madrid este domingo en el clásico de la ACB.





Ha llegado el momento. Mañana es el día!



The moment has arrived. Tomorrow is the day! pic.twitter.com/N6epRtjoFq — Pau Gasol (@paugasol) April 8, 2021

Talento intacto

??Sessió d'entrenament al Palau. Seguim preparant el partit vs @FCBBTogether (21h)



??Completado el entrenamiento previo al partido contra el Bayern de este viernes (21h)



????#ForçaBarça! pic.twitter.com/YUeSqXJhId — Barça Basket (@FCBbasket) April 8, 2021

Con la clasificación matemática como líderes de la Euroliga, los azulgranas cerrarán su participación en el que no pondrá nada en juego ante el cuadro bávaro, una situación ideal para que Gasol empiece a entrar en el grupo azulgrana, con el que entrena desde hace un mes.. Los está haciendo mejor. Se encuentra a gusto. Así que sí creo que jugará contra el Bayern. Estamos pensando darle algunos minutos. Pero ahora miso no sabemos en qué manera ni cuantos minutos. Eso es algo que vamos a decidir con el cuerpo técnico en las próximas horas", aseguró el preparador azulgrana. El propio jugador también confirmó que está listo para su regreso con un mensaje en las redes: "Ha llegado el momento".Todos los que han tenido la oportunidad de seguir la preparación de Gasol en el último mes, consideran que el pívot internacional se encuentra a un nivel físico "que ha sorprendido a todos" y que, sobre todo, en ataque, mantiene todo su talento intacto.. La mayor preocupación es el nivel físico que puede encontrarse en su vuelta a las canchas dos años después, aunque el cuerpo técnico azulgrana valora otros aspectos, como la experiencia y la lectura de juego, que puede aportar a la plantilla., explicó Jasikevicius, antes de la sesión de prácticas. "Necesitamos darle minutos a la gente que necesita jugar, queremos ganar también y seguir mejorando al equipo para lo que nos espera", añadió el preparador barcelonista, en referencia al clásico del domingo en el Palau y a perfilar aspectos del juego cara a los 'play-off' de la Euroliga, que se disputarán al mejor de cinco encuentros entre el 20 de abril y el 5 de mayo.Victor Claver se mostró feliz por el regreso anunciado de su compañero de su elección. "Es un privilegio. Todo lo que he compartido con Pau hasta ahora lo ha sido y es una suerte que esté aquí hasta final de temporada Ojalá pueda hacer lo que él quiere es sentirse jugador y bien en una pista. Los demás vamos a ayudarle"., disputado en junio del 2001, en el 'play-off' final contra el Real Madrid, en el que los azulgranas conquistaron al liga y el pívot de Sant Boi fue escogido como el MVP de la final.