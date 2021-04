La Fundación Trinidad Alfonso se convierte en 'socio institucional' de la FEB

La Federación Española de Baloncesto ha nombrado 'socio institucional' a la Fundación Trinidad Alfonso, con la que colabora desde hace años y junto con la que ha impulsado entre otros eventos el Eurobasket 2021 que se celebrará en València entre el 17 y el 27 de junio. Un nombramiento, cuyo acuerdo se firmó este jueves en la sede de la Fundación en el centro de Valencia, que sitúa a esta al mismo nivel que el Consejo Superior de Deportes, que era hasta ahora el único socio institucional de la FEB, más allá de la relación que tienen con el Programa de Excepcional Interés 'Universo Mujer Baloncesto'.

La Fundación Trinidad Alfonso fue creada por el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket, y tiene como objetivo impulsar la práctica del deporte y de los valores que transmite, en especial el de la Cultura del Esfuerzo. Ambos organismos mantienen una estrecha relación que ha cristalizado en numerosos proyectos y eventos a lo largo de los años, y que desde ahora pasa a un siguiente nivel.

"Esta es su casa", con estas palabras recibió Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, al presidente de la FEB Jorge Garbajosa en un acto en el que también estuvo presente Salvador Fabregat, presidente de la FBCV. "Estar aquí es venir a casa. No porque venga mucho, que también, sino porque me siento como tal. Es un día muy especial para la FEB, hacemos algo que no se ha hecho nunca, pero que nos hace mucha ilusión hacer. Es una consecuencia de... tenemos el honor de presentar a la FTA como socio institucional y colocarla en el máximo nivel de colaboradores de la FEB", agradeció el exjugador internacional, que también recordó los inicios de una relación que dura ya ocho años.

"Recuerdo la primera vez cuando Juan Miguel vino a vernos, hubo una conexión especial y empezamos a trabajar en un programa chulísimo que permitió llevar material a un montón de colegios de la Comunitat Valenciana. Fuimos creciendo, seguimos viendo las cosas de la misma manera, empezamos a apostar por grandes eventos y encontramos una FTA que apoya estos eventos. Y luego las cosas confluyen en una visión idéntica, en este caso del baloncesto en nuestro país", continuó Garbajosa, para el que "tenemos la realidad de un EuroBasket Femenino, un MUndial sub'17 en Comunitat Valenciana... eso hace que la Comunitat Valenciana, la FTA y Valencia sean mi casa. Es un pequeño detalle nombrar a la Fundación Trinidad Alfonso como socio institucial por todo lo que hace por el deporte español y por el baloncesto. La FEB también es la casa de la FTA".

"Nos invitáis a formar parte de un club muy selcto, no es una acuerdo económico, es algo mucho más importante", destacó Juan Miguel Gómez, que alabó el hecho de que la FEB "se implica en lo pequeño igual que en lo grande. Un ejemplo es el ActiBasket, un proyecto menor en todos los sentidos y al que dedicamos más tiempo que al EuroBasket. Y luego que nos entendemos muy bien, sabemos lo que es sí y lo que es no. La comunicación, eso va de personas no de instituciones, la relación es tan estrecha porque los equipos de ambos organismos trabajan muy bien juntos. Sabemos muy bien hacia donde quiere ir la FEB, y la FEB sabe muy bien cuales son los objetivos de la FTA".

Y es que ser socio institucional de la FEB, apostilló Garbajosa para concluir, "no es algo eocnómico, es compartir una visión. Nuestros pilares estratégicos son la parte social, el baloncesto femenino y la organización de grandes eventos. La FTA tiene estos objetivos y coinciden. Compartimos la visión, la de proyectar una imagen hacia el resto de España y Europa y el mundo de nuestra capacidad organizativa y todo lo que implica".