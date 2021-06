Queralt Casas: "Lo importante es estar bien el día 17 de junio"

La escolta de la selección española Queralt Casas restó importancia a las dos derrotas que han sufrido contra Francia en los dos primeros encuentros de preparación para el Eurobasket que disputarán en València entre el 17 y el 27 de junio y dijo que es tiempo de crecer y que cuando empiece la competición ya lo será de ganar.

"Siempre quieres ganar, pero no pasa nada. Un amistoso no te lo tomas como un partido oficial, no es 'hay que ganar' sino 'hay que aprender'. Jugar contra selecciones más duras es mejor porque aprendes más aunque pierdas. Ahora queremos aprender y luego querremos ganar", destacó en declaraciones a los medios.

Casas señaló que en el Europeo hay selecciones que les pueden superar en "físico y talento" pero señaló que "en ganas de competir y en hambre" son las "campeonas".

"Habrá que ver qué se impone", señaló la jugadora catalana, que dijo que de cara al torneo europeo "no hay un claro favorito" y apuntó a cuatro candidatos principales para luchar por las medallas. "Francia, Serbia, Bélgica y nosotras estamos ahí", afirmó Casas, que destacó el nivel físico del equipo del país vecino.

"Francia todos los veranos ha tenido un buen equipo para estar en la final. Físicamente, marcan la diferencia respecto al resto de selecciones", afirmó Casas, que afirmó que si se cruzan en el Eurobasket no les van a ganar "de treinta" como pasó el lunes.

Pero la exterior remarcó que los encuentros amistosos son "como entrenamientos" y que sirven para probar cosas que les pueden ir bien y que le pueden ir mal a los rivales. Además, recordó que "hay un mes para encajar todas las piezas, todos los roles" y para ser el equipo que "siempre" son en los campeonatos pero subrayó que "lo importante es estar bien el día 17".