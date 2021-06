Los premiados del sorteo para ver a la selección española

El Eurobasket Femenino está a la vuelta de la esquina y desde SUPER y Levante EMV hemos sorteado cinco entradas dobles para el torneo previo que se disputará en La Fonteta dentro de la Gira Objetivo Europa. Será el último test para el conjunto que dirige Lucas Mondelo apenas unos días antes de que arranque la competición oficial.



Así, se han sorteado tres entradas dobles para el partido contra Turquía del jueves 10 de junio (20:30 horas), y otras dos entradas dobles para el partido contra Italia del sábado 12 de junio (20:30 horas). Participar en el sorteo era muy sencillo pinchando en el siguiente enlace de nuestra cuenta en instagram y siguiendo las instrucciones adjuntas. El sorteo se ha cerrado este mismo lunes 7 de junio a las 20:00 horas.



Las cuentas ganadoras

@beabkerry

@miquel_lajarin

@rafacer75

@_salmajm

@nataliia.4

Bases del sorteo

¿Quién puede participar?



El premio



¿Cuándo anunciaremos el ganador/a?

· No hay un límite de participación· No podrán participar en el concurso empleados de Levante- EMV, Superdeporte así como de Prensa Ibérica y cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado (inclusive) de los anteriores. El incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido.

3 entradas dobles para el partido contra Turquía el 10 de junio y 2 entradas dobles para el partido contra Italia el 12 de junio.

Fecha límite de participación: Se podrá participar hasta el lunes 7 de junio de 2021 hasta las 20:00 horas.

El día 7 de junio de 2020. Superdeporte/Diario Levante-EMV/Prensa Ibérica dará a conocer a los ganadores a través de la web y de su perfil de Instagram. Desde Superdeporte contactaremos con el ganador del premio a través de su perfil de Instagram para indicarle la forma de proceder y plazos para recibir el premio.

Nos hemos puesto en contacto con vosotros por mensaje directo. Si no puedes acudir a la cita en la fecha señalada, no dudes en decírnoslo para que podamos contactar con los reservas.