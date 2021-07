Con los papeles en la mano no hay otro partido mejor en el planeta baloncesto. Estados Unidos, la selección campeona en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016, cara a cara con España. La vigente campeona del mundo en 2019 gracias a una generación inigualable que, ahora, sueña con poner en Tokio un broche de oro a su leyenda tras las platas de Pekín y Londres o el bronce de Río de Janeiro.

Las hostilidades de verdad se abrirán en los Juegos, pero el ensayo entre españoles y estadounidenses bien vale desvelarse en la madrugada del domingo al lunes y no perdérselo. Entre los alicientes, de todos los colores, también los hay teñidos de taronja. Dos de los rutilantes fichajes del Valencia Basket forman parte de la selección que dirige Sergio Scariolo. Mientras Víctor Claver se ha mantenido en el quinteto inicial, Xabi López-Arostegui compite por no quedar cortado en a pocos días de Tokyo 2020 y poder vivir el sueño olímpico. La calidad de los minutos del alero de Getxo en Las Vegas pueden jugar en su favor, aunque la decisión de Scariolo depende de la evolución final de Juancho Hernangómez. Si el ‘3’ titular se recuperase in extremis de la lesión que padece en el hombro izquierdo, tanto López-Arostegui como Pierre Oriola y Darío Brizuela tendrían que hacer las maletas de vuelta a casa. Pero si las tiene que hacer Juancho por sus problemas físicos, uno de los tres se quedará en la lista final de 12 elegidos. Y ahí, por posición y centímetros, aumentan las opciones del ex de Joventut.

A las 03:00 de la madrugada (Cuatro) -hora española, habrá reemisión a las 12:00 del mediodía- aguarda un partido insuperable. Una reunión de estrellas, más allá de los bagajes diferentes con los que llegan al choque de Las Vegas unos y otros. España, con cuatro victorias en otros tantos intentos (dos contra Irán y dos más contra Francia). Estados Unidos, por su parte, con un equipo al que, por ahora, casi nadie se atreve a llamar ‘Dream Team’, trata de readaptarse al baloncesto FIBA con más pena que gloria en las semanas de preparación. Los norteamericanos perdieron ante Nigeria (87-90) y Australia (83-91), y ganaron hace cuatro días a Argentina (108-80), un rival que compartirá grupo C con España.

Entre medias, el combinado de Popovich debió suspender un nuevo choque con Australia por razón sanitaria. De hecho, Bradley Beal ha causado baja por coronavirus y Jeremi Grant sigue aislado. Sin Beal ni Kevin Love, lesionado, el seleccionador convocó a dos sustitutos -JaVale MacGee y Keldon Johnson- en un equipo donde el protagonismo anotador recae en las manos de Kevin Durant y Damian Lillard.

De esta forma, el equipo estadounidense al completo que disputará los Juegos en Tokio está formado por: los citados Johnson (Spurs) y McGee (Denver); Bam Adebayo (Miami Heat), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) y Jayson Tatum (Boston Celtics).

ASÍ LLEGA ESPAÑA, Sergio Scariolo (4-0)

España-Irán 88-61

España-Irán 96-53

España-Francia 87-77

España-Francia 87-79

ASÍ LLEGA ESTADOS UNIDOS, Gregg Popovich (1-2)

USA-Nigeria 87-90

USA-Australia 83-91

USA-Argentina 108-80

Pabellón: Michelob ULTRA Arena at Mandalay de Las Vegas.